VNR | Newport Ocean Summit – Gli ultimi dati | micro-plastiche nelle acque più remote del

(Di sabato 19 maggio 2018) I campioni sono stati raccolti in prossimità di Point Nemo, il luogo più distante dalla terraferma del pianeta, dove gli esseri umani più vicini sono gli astronauti della base spaziale Il programma scientifico della VolvoRace ha trovato alti livelli di plastica in aree dell’Antartico dove non erano mai stati condotti test prima d’ora. Isono stati resi noti nell’ambito del VolvoRace, dove esperti si sonoappuntamento per esaminare i problemi e le possibili soluzioni sul team dell’inquinamento da plastica, e che si svolge durante lo stopover di, negli USA. I campioni raccolti mostrano nell’area di Point Nemo la presenza di particelle di-plastica fra le 9 e le 26 particelle per metro cubo d’acqua. Man mano che le barche si sono avvicinate a Capo Horn, alla punta meriodnale del Sudamerica, questi valori sono saliti fino a 57 particelle per ...