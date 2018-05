Violenze a moglie | condannato a Piacenza

Catania - picchia moglie e dà coltello al figlio : “Feriscila”/ Ultime notizie : arrestato dopo anni di Violenze : Catania, picchia la moglie e costringe figlio di 4 anni a ferirla: "Ora prendi il coltello", arrestato 26enne. La donna che veniva umiliata da diverso tempo, fermato un ragazzo rumeno(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:12:00 GMT)

Violenze inaudite a moglie. Arrestato : 15.07 Picchiata, umiliata, costretta a subire rapporti sessuali e anche a vedere la scena del marito che mette un coltello in mano al più grande dei loro due figli, di 4 anni, istigandolo a ferire la madre. Queste alcune delle Violenze subite dalla moglie di un romeno di 26 anni residente a Catania. Fra le altre cose, l'uomo le toglieva i viveri,l'acqua calda e la faceva dormire all'addiaccio. La donna era impossibilitata a chiedere aiuto. ...

Roma : Violenze e umiliazioni sulla moglie - arrestato marito : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 30enne Romano. Dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo, sotto l’effetto di cocaina, ha posto in essere negli anni abituali e reiterate condotte di maltrattamento in danno della moglie convivente. Tali da renderle ...

Sfregia la moglie e le incide il proprio nome sul braccio : arrestato dopo anni di Violenze : Aveva anche Sfregiato la moglie con una lametta. Sotto l'effetto di cocaina per anni avrebbe maltrattato la donna davanti ai figli piccoli, rendendo un incubo la loro convivenza e provocandole un ...

Vessazioni e Violenze a moglie - 5 anni : ANSA, - CAGLIARI, 10 APR - Picchiata per due anni dal marito, tenuta in casa e schiaffeggiata perché accondiscendesse ai rapporti sessuali anche quando era in stato di gravidanza. E' l'incubo vissuto ...