VINCITORE CIRCUITO BALLO AMICI 2018 Chi è? Lauren | la storia di una bambina prodigio

VINCITORE CIRCUITO ballo Amici 2018/ Chi è? Lauren vince contro Bryan : "Grazie di cuore" : Lauren batte Bryan nella sfida per il circuito ballo di Amici 2018: a lei il premio del Vincitore del circuito ballo. Il ragazzo di colore si prende il premio Vitasnella. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 21:36:00 GMT)

Bryan vs Lauren - VINCITORE CIRCUITO danza Amici 2018/ La decisione rimandata alla prossima settimana : Bryan Vs Lauren, uno contro l'altro ad Amici 2018. Chi sarà il vincitore del circuito del ballo? La scelta è stata rimandata alla prossima settimana per volontà dei prod di canto(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 00:10:00 GMT)