VIDEO Chris Froome vince sullo Zoncolan! Yates in rosa | Aru affonda | gli highlights di

Avengers : Infinity War - Chris Hemsworth ringrazia i fan e... trolla Dwayne Johnson in un divertente VIDEO su Twitter - Best Movie : Per festeggiare niente di meglio che postare un video sul proprio profilo social e ringraziare tutti i fan che hanno preso d'assalto le sale intorno al mondo. Ed è propio quello che ha pensato di ...

Giro d’Italia - Chris Froome : ‘E’ stato brutale’ VIDEO : Il Giro d’Italia di Chris Froome [Video] si sta trasformando ogni giorno di più in un percorso ad ostacoli. Se l’avvicinamento alla corsa rosa era stato segnato dal caso salbutamolo, la prima parte di Giro ha visto il capitano della Sky cadere per due volte e soffrire su tutte le salite. Ieri nella tappa di montagna con arrivo sul Gran Sasso il campione britannico è andato in netta crisi, lasciando più di un minuto in appena un paio di ...

VIDEO Chris Froome cade in salita! Brutta scivolata a Mercogliano - che sfortuna al Giro d’Italia : Chris Froome è caduto lungo la salita di Montevergine di Mercogliano che caratterizzava l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha preso male un tornante ed è scivolato quando mancavano 5 chilometri dal traguardo. Il britannico è arrivato al traguardo senza perdere troppo tempo ma è davvero molto sfortunato in avvio della Corsa Rosa visto che era caduto anche durante la ricognizione della ...

Tempesta d'Amore - anticipazioni 6-12 maggio 2018 : Alicia e Christoph nei guai VIDEO : Nuovo spazio dedicato a Tempesta d'Amore [Video], il popolare sceneggiato bavarese che tutte le sere va in onda su Rete 4. Nonostante gli ascolti poco soddisfacenti, Mediaset continua a mandare in onda la telenovela ambientata nell'albergo tedesco Fürstenhof. Cosa accadra' nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 6 a sabato 12 maggio 2018? Le anticipazioni ci rivelano che Alicia e Christoph finiranno in guai seri mentre Vicktor prendera' ...

Giro d’Italia - Chris Froome : ‘Non faccio affidamento sulle cronometro’ VIDEO : Non è iniziato nel migliore dei modi il Giro d’Italia dell’uomo più atteso, Chris Froome. Il leader del Team Sky, al suo ritorno nella corsa rosa dopo ben otto anni, è scivolato durante la ricognizione sul percorso della cronometro di Gerusalemme, la tappa inaugurale del Giro. Froome ha poi deluso in corsa, mostrandosi un po’ insicuro e probabilmente condizionato dalla caduta del mattino. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha perso ...

VIDEO Chris Froome - la caduta del britannico al Giro d’Italia! Che volo nella ricognizione della cronometro! : Chris Froome è caduto malamente durante la ricognizione della cronometro di Gerusalemme che ha aperto il Giro d’Italia 2018. Il britannico è scivolato mentre percorreva una curva a destra e si è procurato delle escoriazioni che gli hanno poi impedito di dare il massimo durante la gara. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha infatti accusato 37” di distacco da Tom Dumoulin e la sua Corsa Rosa è iniziata in salita. Di seguito ...

J-Ax in lacrime promuove Beatrice Pezzini in Beautiful di Christina Aguilera (VIDEO) : Beatrice Pezzini in Beautiful di Christina Aguilera riesce a strappare una lacrima a J-Ax. Giunto al suo ultimo Knock Out, il rapper ha dovuto fare la sua ultima scelta, che è ricaduta sulla giovane artista che l'ha fatto commuovere. Si parte immediatamente con qualcosa di forte grazie a Roberto Tornabene, in The Power of Love, che porta un'esibizione convincente e utile a rompere il ghiaccio della serata. A rincarare la dose è Kimberlu ...

CONOR MCGREGOR ASSALE PULMINO A NEW YORK/ VIDEO - Chris Brown : "Siamo tutti pazzi qualche volta" - in passato... : CONOR MCGREGOR ASSALE un PULMINO a New YORK, Video, la follia del campione UFC: ferito al volto Michael Chiesa. E’ successo questa notte nel parcheggio del Barclays Center(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:18:00 GMT)

Il trono di spade : Gwendoline Christie e Nikolaj Coster-Waldau avvistati sul set VIDEO : Mentre le riprese principali della ottava ed ultima stagione televisiva de #Il trono di spade procedono lentamente, le scene più complesse sono attualmente in corso d'opera sul set di Magheramorne, dove è stato allestito un green screen utile a realizzare alcune sequenze innevate, sicura cornice per battaglie all'ultimo sangue tra il regno dei vivi e quello dei morti. Ed è proprio su questo set che gli attori Gwendoline Christie e Nikolaj ...

Tempesta D'Amore - anticipazioni tedesche : Christoph è solo VIDEO : Le prossime puntate della quattordicesima stagione dell'amatissima soap #Tempesta D'Amore, in onda tutte le sere su Rete 4, saranno focalizzate su una serie di vicende tragiche connesse al triangolo amoroso esistente tra Alicia, Viktor e suo padre Christoph. Viktor si innamora di Alicia non appena la vede ma lei, oltre a non ricambiarlo, convola a nozze con Christoph. Subito dopo, ella si rende conto però di aver fatto una scelta sbagliata e che ...