Victoria e David Beckham alle nozze di Harry e Meghan | a sorpresa unica Spice Girl al

(Di sabato 19 maggio 2018) Sono stati tra i primi, tra i grandi nomi attesi a Windsor, ad arrivare in chiesa:dihanno attirato l'attenzione dei fotografi e scatenato una ridda di commenti sui social network, sia per la prestanza di lui che resta uno dei sex symbol inglesi più amati, sia per lo stile di lei, notevolmente migliorato rispettoscelte di look per il precedente matrimonio reale, quello di William e Kate (all'epoca, incinta dell'ultimogenita Harper, si presentò con scarpe dal vistoso plateau considerato eccessivo) ma comunque criticato per il colore eccessivamente scuro dell'abito.La signoracon coniuge al seguito è stata l'delles a partecipare effettivamente all'evento reale che si è svolto a Windsor nella cappella di San Giorgio, sebbene fossero attese anche le altre componenti dellaband, recentemente ...