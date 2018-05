Verissimo – Paola Di Benedetto soffre per Francesco Monte | le rivelazioni dell’ex

PAOLA DI BENEDETTO/ La verità sull'addio a Francesco Monte : "È attaccato al ricordo di Cecilia" (Verissimo) : PAOLA Di BENEDETTO oggi pomeriggio sarà a Verissimo per parlare della fine della sua storia d'amore con Francesco Monte e del recente incontro con il suo ex, Matteo Gentili.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 04:27:00 GMT)

Paola Di Benedetto a Verissimo : "Francesco Monte attaccato al ricordo di Cecilia Rodriguez" : Paola Di Benedetto, ospite di Verissimo, in onda domani sabato 19 maggio 2018, ha rivelato di non star attraversando un bel periodo di vista sentimentale per via della fine della frequentazione con Francesco Monte: Sto soffrendo. É stata una storia breve ma tanto forte. Pensavo andasse tutto bene, invece da un giorno all’altro mi ha detto: ‘Non sento questo sentimento crescere’. Ci siamo presi una pausa e quando ci siamo rivisti mi ha ...

Paola Di Benedetto a Verissimo parla di Francesco Monte : “Sto soffrendo” : Paola Di Benedetto parla di Francesco Monte dopo la fine della loro storia a Verissimo Sabato 19 Maggio, vedremo Paola Di Benedetto ospite a Verissimo. La Di Benedetto parla per la prima volta in televisione dopo la fine della storia d’amore con Francesco Monte, conosciuto all’Isola dei Famosi. Paola Di Benedetto, visibilmente commossa, si lascia […] L'articolo Paola Di Benedetto a Verissimo parla di Francesco Monte: “Sto ...

Paola di Benedetto a Verissimo parla di Francesco Monte : “Sto soffrendo” : Ospite a Verissimo Paola Di Benedetto parla della sua storia (finita) con Francesco Monte Paola Di Benedetto, ospite di Verissimo, parla per la prima volta in tv della fine della storia d’amore con Francesco Monte. L’ex madre natura di Ciao Darwin ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2018, commossa, ha spiegato: Sto soffrendo. É stata una storia breve ma tanto forte. Pensavo andasse tutto bene, invece da un giorno all’altro mi ha ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto : Verissimo spiega perché sono in crisi : Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno ancora insieme: ecco per quali motivi sono in crisi È un periodo difficile per Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Nonostante Madre Natura abbia rilasciato un’intervista nella quale ribadisce di essere molto presa dalla storia d’amore con l’ex tronista, i due sono ufficialmente in crisi. A farlo sapere […] L'articolo Francesco Monte e Paola Di Benedetto: Verissimo spiega ...

Verissimo/ Il compleanno di Roby Facchinetti e le novità su Francesco Monte e Paola Di Benedetto (5 maggio) : VERISSIMO torna in onda oggi, sabato 5 maggio: ospiti di Silvia Toffanin sono Silvia Provvedi, Baye Dame, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Aurora Ramazzotti, Roby Facchinetti e Noemi.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:50:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri a Verissimo : "Paola Di Benedetto? Me l'ha soffiata Francesco Monte! Ma non era il mio tipo" : Marco Ferri, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, andata in onda oggi su Canale 5.Il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri si è presentato nello studio del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, con ben 13 chili in meno rispetto al peso iniziale. Marco Ferri ha esordito, facendo un velocissimo bilancio di quest'esperienza, ...

Francesco Monte e Paola innamorati a Verissimo : i dettagli dell'intervista Video : Francesco Monte [Video] e la bella madre natura #Paola di benedetto sono stati invitati nel programma ''#Verissimo'' condotto da Silvia Toffanin. La neo coppia, per la prima volta hanno rilasciato un'intervista insieme: cosa pensera' Eva Henger dei due giovani ragazzi? L'ex pornostar infatti aveva incolpato entrambi di aver fumato delle canne all'interno del reality de ''L'Isola dei Famosi 2018'', ma dopo parecchie copertine e programma ...

Ah però! Francesco Monte e Paola Di Benedetto - succede subito dopo Verissimo. Da Silvia Toffanin i due ex naufraghi si sono trattenuti. Poi - però - lasciato il salotto tv… Chi aveva anche il minimo dubbio su di loro dovrà ricredersi : A Verissimo è andata in scena l’intervista di Paola Di Benedetto, poi raggiunta a sorpresa da Francesco Monte. I due ex naufraghi si sono ricongiunti da pochissimo e, per la prima volta e insieme, hanno raccontato a Silvia Toffanin della storia d’amore sbocciata ma subito messa in stand by in Honduras. Il flirt era appena nato quando lui, travolto dal canna-gate, ha deciso di abbandonare il reality. Lei, invece, ha resistito ...

Francesco e Paola : il gesto d’amore dopo l’intervista a Verissimo : Francesco Monte e Paola Di Benedetto: il gesto d’amore dopo Verissimo Da quando sono usciti dall’Isola dei Famosi Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno facendo sognare i loro fan. dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver trovato il sorriso con Madre Natura. Bellissimi e […] L'articolo Francesco e Paola: il gesto d’amore dopo l’intervista a ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - Verissimo/ Bacio in studio e confessione piccate della coppia : Francesco Monte e Paola Di Benedetto ospiti di Silvia Toffanin durante Verissimo: le prime dichiarazioni sulla storia d'amore appena nata tra i due... gioia ed entusiasmo per la coppia.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:04:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto innamorati a Verissimo. Madre Natura : 'All'inizio lo evitavo - poi...' : di Emiliana Costa MILANO - Francesco Monte e Paola Di Benedetto escono allo scoperto. Dopo il ritorno dall' Isola dei Famosi dell'ex Madre Natura, la nuova coppia oggi sarà ospite a Verissimo . E già ...

Verissimo - Francesco Monte racconta l’amore per Paola Di Benedetto! : Nel rotocalco Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato la neo coppia formata da Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Ecco tutti i passaggi del loro amore nato già nella prima settimana di permanenza in Honduras. Ecco cosa raccontano i due piccioncini! Durante la tredicesima edizione de L’isola Dei Famosi, si è formata una nuova coppia di innamorati. Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’esperienza nel reality show più ...