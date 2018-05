Vela – XX°Gentlemen’s Cup | classifiche provvisorie dopo le tre regate disputate nella

sportfair

(Di sabato 19 maggio 2018) Il campionato internazionale di primavera per i monotipi più grandi che si corre nel week end sulla riva lombarda del lago di Garda ha visto disputarsi oggi trePrime treper la “XX°Gentlemen’s Cup”, autentico Campionato internazionale di primavera per i monotipi più grandi che si corre nel week end sulla riva lombarda del lago di Garda, prova organizzata da CircoloGargnano e dallo Yacht Club di Cortina d’Ampezzo.del tutto(non c’è ancora lo scarto), ma qualcuno già in fuga come il Fantastica delle sorelle Navoni e Bianchini (Canottieri Garda), ben davanti a tutti nei Dolphin. Secondo è Francesco Crippa di “N’do it”, primo della speciale classifica dei gentlemen. Gli altri a guidare sono Pegaso del salodiano Valerio Manfrini (Protagonist), davanti al Whisper di Andrea Taddei, entrambi gentlemen, Kikkio del desenzanese ...