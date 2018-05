Varese : arrestato spacciatore a Busto Arsizio (2) : (AdnKronos) - I poliziotti lo hanno bloccato nonostante la sua violenta resistenza: due agenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici per le numerose contusioni. Gli uomini in divisa sono comunque riusciti ad ammanettare il marocchino e a perquisirlo trovandogli addosso tre sacchetti con eroina

Varese - dosi di marijuana nell'astuccio : studente 18enne arrestato a scuola : I carabinieri gli hanno trovato 13 dosi, materiale per il confezionamento e ottanta euro in banconote di piccolo taglio

Varese : nasconde 1 - 5 chili di marijuana in garage - arrestato 30enne : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Un uomo di 30 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia ha sorpreso l'uomo, un commerciante ambulante, mentre incontrava due clienti e lo hanno trovato in pos