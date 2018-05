Varese | arrestato spacciatore a Busto Arsizio 2

Varese : arrestato spacciatore a Busto Arsizio : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio hanno arrestato 'lo spagnolo', soprannome con il quale era conosciuto uno spacciatore marocchino che vendeva droga in una zona boschiva ai confini tra Busto e Vanzaghello. Da tempo i po

Varese - dosi di marijuana nell'astuccio : studente 18enne arrestato a scuola : I carabinieri gli hanno trovato 13 dosi, materiale per il confezionamento e ottanta euro in banconote di piccolo taglio

Varese - nasconde 1 - 5 chili di droga in garage : arrestato : Un uomo di 30 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per detenzione di droga . La polizia ha sorpreso l'uomo, un commerciante ambulante, ...

Varese : nasconde 1 - 5 chili di marijuana in garage - arrestato 30enne : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Un uomo di 30 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia ha sorpreso l'uomo, un commerciante ambulante, mentre incontrava due clienti e lo hanno trovato in pos