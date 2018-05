Uva | “Under 17 in finale è motivo di orgoglio per Italia”

calcioweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) “L’Under 17, come le altre 19 nazionali italiane, va sostenuta nella programmazione e negli investimenti che si fanno negli staff, nella preparazione ed in tutte queste attività, non solo nella. Ladi domani, così come il secondo posto dell’Under 19 due anni fa nell’Europeo, come il terzo posto nel Mondiale Under 20, sono frutto di programmazione del lavoro della Figc ma anche di tutte le persone che con noi lavorano”. Lo ha detto il direttore generale della Figc, Michele Uva, parlando con i giornalisti in occasione di kickOff 2018 in corso al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze. “Domani l’Under 17 va a contendere un titolo all’Olanda, che parte favorita, perché ci ha già battuto nel girone, perché è comunque una squadra straordinaria come talenti – ha aggiunto Uva – Ci si gioca una, e quando ...