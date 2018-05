Uva | “rispettiamo la decisione di Buffon”

calcioweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) “Con Buffon ci ha parlato sia il ct Mancini, sia Costacurta, in un regime normalissimo di confronto e di scambio di idee ed è giusto che si rispettino delle decisioni e delle volontà”. Il direttore generale della Figc Michele Uva commenta così ladi Gigi Buffon di non scendere in campo per un’ultima gara con la maglia della Nazionale il prossimo 4 giugno a Torino con l’Olanda. “Questo non cancella minimamente tutto quello che ha fatto per la Figc, e quello che la Figc ha fatto per lui -aggiunge Uva a margine di KickOff-. Auguro a Gigi il meglio, figuriamoci, io l’ho visto crescere prima che giocasse la sua prima partita a Parma, rispetto le sue decisioni e ci mancherebbe altro”. (AdnKronos) L'articolo Uva: “rispettiamo ladi Buffon” CalcioWeb.