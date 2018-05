Uscita Fortnite su Android in estate | valanga di novità

Problemi Fortnite 8 maggio : perché non funziona - Uscita aggiornamento 4.1 con Thanos : I giocatori in tutto il mondo stanno riscontrando Problemi per Fortnite. Attualmente non si può giocare, perchè? Presto detto, lo abbiamo fatto anche ieri: Fortnite sta per ricevere l’aggiornamento che darà il via ufficiale al crossover con Avengers Infinity War. Epic Games infatti ha lanciato la bomba, Thanos arriva nel Battle Royale con l'aggiornamento 4.1. Le novità di Avengers in Fortnite Thanos apparirà in Fortnite. Secondo Entertainment ...

Thanos arriva in Fortnite : Uscita e dettagli evento crossover con Avengers Infinity War : Epic Games ha lanciato finalmente una vera bomba su Fortnite. Tramite un'immagine su Twitter e la semplice scritta “La battaglia comincia domani...” ha annunciato un evento crossover a tempo limitato con Avengers Infinity War. Ecco cosa ci possiamo aspettare. Thanos arriva in Fortnite A partire da domani 8 maggio, non sappiamo ancora a che ora, Thanos apparirà in Fortnite. Secondo Entertainment Weekly, questo evento sarà comunque in Battle ...

Uscita Fortnite Mobile su smarphone e tablet Android - le possibili date : Tutti sanno che Fortnite Mobile e diaponibile au iOS, quindi iPhone e iPad, ormai da qualche tempo. Prima solo con inviti, una volta che il gioco è stato pubblicato per tutti è diventato una vera hit. Epic Games ha stroncato PUBG e incassato decine di milioni di dollari sulla versione portatile di Fortnite su iOS. Quando esce Fortnite per Android Ma ci sono altri milioni di giocatori che non possiedono né un iPhone ne iPad ma un disposito ...

Uscita Fortnite Stagione 4 oggi 1 maggio : orario down - problemi - prezzo e novità : Fortnite sta per ricevere l'aggiornamento che darà il via ufficiale alla Stagione 4. Lo si comprende dall'ultimo tweet sull'account ufficiale del gioco. Dice "preparatevi all'impatto" e allude ovviamente alla caduta imminente della cometa nel mondo di gioco. Quella cometa che da settimana si vede nei cieli di Fortnite, tra uno scontro e l'altro. Sono giorni che stanno cadendo meteoriti, ora questa misteriosa immagine. Un fascio di luce, ...

Fortnite Stagione 4 a tema supereroi : Uscita e prezzo e altri dettagli : Fortnite vedrà presto la fine della Stagione 3. Il gioco come tutti sanno ha una struttura a stagioni, dove sono presenti anche sfide ed eventi con premi cosmetici molto ambiti. Ultimamente Epic Games ha twittato un'immagine che fa da taser alla Stagione 4, che con tutta probabilità sarà a tema supereroi. Ecco tutto quello che sappiamo. Quando inizia la Stagione 4 di Fortnite? Anche se non lo sappiamo per certo, la Stagione 3 si concluderà il ...

Rumors su Fortnite per Android : tempi di Uscita e modelli compatibili per il download : Sta tenendo banco in queste settimane il caso relativo a Fortnite per Android, dopo che qualche giorno fa su queste pagine vi ho invitato a fare attenzione ai falsi link al download che in teoria dovrebbero anticipare la sua uscita in Italia. Come stanno le cose arrivati ad oggi 20 aprile? Quanto manca ancora e quali saranno gli smartphone compatibili? Premesso che ad oggi risposte ufficiali non ce ne sono, è possibile quantomeno fare un punto ...

Svelata nuova arma LMG per Fortnite : quando l’Uscita? : Nuovo giorno, nuova arma Svelata per Fortnite da parte di Epic Games. Si tratta della LMG, cioè la Light Machine Gun (mitragliatrice leggera), l'ultima aggiunta al Battle Royale di Fortnite. L'arma è apparsa nella sezione 'Coming Soon' del gioco. La sua descrizione indica che "la nuova arma LMG ha una velocità di fuoco elevata, lungo raggio e una ricarica lenta". Questo probabilmente rende la LMG relativamente simile al Minigun di Fortnite nel ...

Precisazioni su Fortnite per Android e presunti file APK sul web : a quando l’Uscita in Italia? : In queste settimane si sta parlando moltissimo di Fortnite per Android e del relativo file APK per procedere alla sua installazione. Il fatto che sia uscita la versione ottimizzata su iPhone ed iPad, infatti, ha accentuato il desiderio di coloro che sono ansiosi di mettere le mani su uno dei titoli più attesi di tutto il 2018 nel panorama delle applicazioni Android, al punto da indurmi a condividere coi nostri lettori un punto della situazione ...