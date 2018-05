Usa-Cina | intesa per ridurre il deficit commerciale americano

Dazi - la pace Usa/Cina sul sorgo taglierà i costi nelle stalle : La decisione della Cina di non applicare i Dazi sulle importazioni di sorgo dagli Stati Uniti comporterà una riduzione dei costi per l'alimentazione degli animali nelle stalle in Italia e nel mondo

Dazi - la pace Usa/Cina sul sorgo taglierà i costi nelle stalle : La decisione della Cina di non applicare i Dazi sulle importazioni di sorgo dagli Stati Uniti comporterà una riduzione dei costi per l'alimentazione degli animali nelle stalle in Italia e nel mondo . ...

Coldiretti - dazi : la pace Usa-Cina sul sorgo taglia i costi della stalle : La riduzione dei costi per l’alimentazione degli animali nelle stalle in Italia e nel mondo è uno degli effetti della decisione cinese di non applicare i dazi sulle importazioni di sorgo dagli Stati Uniti. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla decisione della Cina di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all’import di sorgo Usa che evita rincari sulle quotazioni internazionali. Questo cereale in Cina viene utilizzato ...

Guerra dei dazi - Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa : Guerra dei dazi, Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa Guerra dei dazi, Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa Continua a leggere L'articolo Guerra dei dazi, Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa proviene da NewsGo.

Dazi : Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Guerra dei dazi - Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa : La Cina ha deciso di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all'import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori come il "moutai", per motivi di "pubblico interesse". Lo comunica ...

Cina - stop istruttoria import cereale Usa : ANSA, - PECHINO, 18 MAG - La Cina ha deciso di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all'import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori come il "moutai", per motivi di "pubblico ...

Usa : uccide gli amanti e li cucina sul barbecue a amici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bomba d'acqua - chiUsa la scuola Robbiolo a Buccinasco : Buccinasco , Milano, , 16 maggio 2018 " Strade allagate e disagi su tutto il territorio per la Bomba d'acqua scoppiata nel pomeriggio che ha provocato danni ingenti . Via Romagna a Buccinasco è ...

Camera di commercio statunitense : ancora molte opportunità per reciproci benefici tra Cina e Usa : ... i quali hanno tenuto dialoghi su vari temi tra cui l'andamento delle politiche di Cina e Usa e le azioni da adottare in futuro, "Una cintura e una via", l'economia digitale, l'industria scientifico-...

Gap si scUsa con la Cina per le mappe sbagliate sulle magliette | : Il rivenditore americano ha ritirato dal mercato cinese alcune t-shirt con delle cartine sui cui non erano raffigurati territori che Pechino rivendica, come Taiwan e la regione autonoma del Tibet

Gap stampa sulla t-shirt una Cina 'sbagliata' : costretta a scUsarsi con Pechino : Gap si è dovuta scusare con la Cina per una maglietta che voleva invece rendere omaggio al più grande Stato del mondo. sulla t-shirt infatti era stampata una mappa del territorio cinese sbagliata, ovvero incompleta. La maglia in questione è stata prodotta per essere messa in vendita sul mercato statunitense e ...

Gap si scUsa per le magliette con la Cina 'sbagliata' : L'azienda americana di vestiti e accessori Gap ha messo in commercio delle t-shirt con impressa la mappa della Cina, Taiwan e Tibet esclusi

Gap si scUsa per le magliette con la Cina “sbagliata” : (Immagine: pixabay/CC) Le magliette di Gap non piacciono a Pechino e l’azienda americana di abbigliamento si scusa formalmente e manda al macero tutte le t-shirt destinate al mercato cinese. Un utente Weibo, piattaforma di microblogging cinese con 340 milioni di utenti attivi al mese, ha postato la foto delle t-shirt (scattata in un outlet in Canada) e subito si è sollevato il vespaio: l’immagine stampata non comprendeva Taiwan, il Tibet ...