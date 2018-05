Una sorpresa per Carmen al 7° serale | con i complimenti di Ermal Meta per una voce che

Ballando con le stelle 2018 / Il vincerà? Testa a testa tra Notaro e Ciacci - Giovanni ammette : "Una sorpresa" : Ballando con le stelle 2018, si avvicina la finalissima di sabato 19 maggio. Chi vincerà? testa a testa tra Gessica Notaro e Giovanni Ciacci che si dice sorpreso!(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:56:00 GMT)

Smog - Legambiente : “Il deferimento dell’Italia non è Una sorpresa” : “Il deferimento per tre gravi emergenze ambientali del nostro Paese, Smog, rifiuti radioattivi e xylella, non è una sorpresa” secondo Legambiente. “L’inefficacia dell’azione, oggi confermata anche dalla valutazione della Commissione europea, non solo mette in pericolo la salute dei cittadini e dell’ambiente, ma ora c’è il rischio concreto di pagare pesanti multe per queste inadempienze”, afferma ...

Justin Timberlake ha fatto Una bellissima sorpresa a Una sua fan di 88 anni durante un suo live : Justin dal cuore tenero The post Justin Timberlake ha fatto una bellissima sorpresa a una sua fan di 88 anni durante un suo live appeared first on News Mtv Italia.

WhatsApp - aggiornamento in arrivo e Una grande sorpresa attesa : ecco quale Video : WhatsApp è l'app di messaggistica più diffusa al mondo. Non è un opinione, ma un dato di fatto certificato dai dati forniti dai vari store rispetto al numero dei download. La concorrenza non manca, spesso è anche valida. Tuttavia, allo stato attuale, non sembrano esserci elementi che possano mettere in discussione la leadership della piattaforma acquistata da Facebook e Mark Zuckerberg nel 2014. Lo usano tutti: ragazzi, adulti e anziani. Chi ha ...

Buffon : 'Futuro? NessUna sorpresa. Italia - manca talento. Tolta la Juve...' : So che l'Italia ha i suoi limiti, ma il mondo che conosco mi fa sorridere e mi piace. Come figura dello sport, non volevo e non voglio lasciare l'Italia finché non devo farlo'. Piqué: 'Il calcio è ...

Campione d’Italia e fidanzato perfetto : Rugani regala a Michela Persico Una vacanza con meta a sorpresa [VIDEO] : Daniele Rugani si è appena laureato Campione d’Italia con la sua Juventus e per festeggiare porta Michela Persico in vacanza Michela Persico è una donna fortunata, il suo fidanzato Daniele Rugani l’ha portata a Palma de Maiorca per trascorrere qualche giorno di vacanza dopo lo Scudetto conquistato dalla sua Juventus. Il difensore si è laureato Campione d’Italia e per festeggiare ha portato la sua ragazza sull’isola ...

Governo Lega-M5s - non è Una sorpresa e non è inutile : La finora inedita alleanza di Governo tra Lega e Movimento 5 stelle ha colto di sorpresa non pochi commentatori e cittadini. È una alleanza sensata? Dice qualcosa su questi due partiti? La prima considerazione da fare è che sia la Lega che l’M5s rifiutano di collocarsi sul tradizionale asse destra-sinistra. La Lega in quanto partito che ambisce a rappresentare soprattutto le istanze dei cittadini delle regioni settentrionali (“prima ...

“Una sorpresa incredibile”. La vera eredità di Fabrizio Frizzi scoperta dalla moglie e dalla figlia : La morte di Fabrizio Frizzi risale ormai a due mesi fa ma il dolore per la scomparsa dello storico conduttore è ancora tanto, così come i messaggi di affetto da parte di colleghi e fan che non riescono a darsi pace. Tanta la partecipazione durante i funerali del 60enne, deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale dopo che da mesi aveva iniziato una battaglia con una brutta malattia, una situazione delicata della quale si era venuto ...

Juventus - novità clamorosa sul futuro di Allegri : il tecnico pensa ad Una decisione a sorpresa : La Juventus sta per concludere una stagione comunque positiva, conquistati campionato e Champions League rimane la macchia dell’eliminazione in Champions League, sembrava proprio l’anno giusto per conquistare il Triplete. Adesso si può pensare al meglio al futuro e la strada almeno per quanto riguarda la panchina sembra tracciata, come riportato ormai da diverso tempo su CalcioWeb sembra inevitabile l’addio con Allegri al ...

Smartphone Xiaomi a prezzi mai visti su GearBest - con Una sorpresa per i geek : Scopriamo quali sono le migliori offerte di GearBest, con numerosi Smartphone Xiaomi in offerta e tanti capi di abbigliamento per soddisfare anche i fan più sfegatati. L'articolo Smartphone Xiaomi a prezzi mai visti su GearBest, con una sorpresa per i geek proviene da TuttoAndroid.

Juve - Marotta : 'Higuain in panchina non è Una sorpresa. Sul Milan...' : Beppe Marotta , amministratore delegato e direttore generale della Juventus , ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Coppa Italia contro il Milan : ' Higuain in panchina non è una sorpresa perchè le partite ormai durano 100 minuti e nel corso della partita l'...

Royal Wedding : Meghan Markle invita personalmente e a sorpresa Una studentessa 13enne : Wow! The post Royal Wedding: Meghan Markle invita personalmente e a sorpresa una studentessa 13enne appeared first on News Mtv Italia.

La Juventus cambia pelle - rivelata la nuova maglia : Una grossa sorpresa : Il sito Footyheadlines ha pubblicato un'anticipazione della nuova maglia della Juventus per la stagione 2018-19. Rispetto all'attuale divisa, si notano le bande più larghe e il bianco delle maniche, ...

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo sempre più convincente. Una possibile sorpresa azzurra : “È stata una giornata faticosa, la tappa è stata di più di 200 km e l’ultima salita fino al traguardo nella città di CaltaGirone è stata breve ma ripida. Abbiamo passato il giorno in mezzo al gruppo per risparmiare energia per il finale e quando siamo arrivati alla salita ho cercato di essere davanti e mentre Yates ha attaccato sono riuscito ad andare con lui. Ma oggi Wellens è stato il migliore scalatore e ha vinto, essendo però ...