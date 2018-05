Un ministro per il digitale? Ecco la proposta che piace anche a Prodi

Di Maio perde già un "ministro" : Tridico si sfila dalla squadra : Luigi Di Maio ha già perso un "ministro". "Nella nuova alleanza tra i Cinque Stelle e la Lega, finalizzata alla formazione del nuovo governo, non mi trovo per motivi ideologici, ho un'altra sensibilità e avrei preferito un'altra direzione". Con queste parole Pasquale Tridico, docente di politica economica all'università Roma Tre e indicato come ministro del Welfare in pectore dei pentastellati, si sfila all'indomani del via libera al contratto ...

Monza - Salvini show a casa Bramini. Vede un trattore e si ferma per le foto : “Il ministro dell’agricoltura dovrà guidarlo” : E’ un Matteo Salvini show quello che nella mattinata di oggi ha fatto visita a Monza all’imprenditore fallito Sergio Bramini che rischia di essere sfrattato dalla sua abitazione nonostante quattro milioni di crediti dallo Stato. Prima abbraccia e bacia una signora, poi mentre si reca alla sua macchina per andare via Vede un trattore parcheggiato per strada e si ferma per scattarsi delle foto insieme alla gente. L'articolo Monza, ...

Primo ministro - la Lega propone Carelli (che declina) Tecnici per Economia e Esteri : L’indisponibilità di Carelli dopo la proposta della Lega. M5S: Toninelli, Crimi, Fraccaro o Bonafede

Salvini : mi piacerebbe un ministro della Lega per i rimpatri : Roma, , askanews, - "Adesso c''è il rischio che ricomincino gli sbarchi, avete visto le minacce che arrivano da Bruxelles da qualche commissario: l'Italia deve continuare a calare le braghe, far finta ...

Il ministro iraniano degli Esteri a Bruxelles per salvare l'accordo nucleare : 'Il patto con l'Iran funziona e dobbiamo fare di tutto per preservarlo' ha precisato la portavoce dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari Esteri e la politica di sicurezza. All'indomani ...

Governo - il mancato premier Sapelli : “Perché ho proposto Siniscalco? Prerogativa del primo ministro. E nessuno ha detto no” : Nel giorno in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere altro tempo con lo scopo di trovare l’accordo per il nuovo Governo, quello di Giulio Sapelli, professore della Statale di Milano, è stato uno dei nomi “papabili” che Lega e M5s avrebbero potuto proporre al Capo dello Stato. “Non sono deluso” ha commentato Sapelli poco prima di presentare ...

Perù : ministro Economia prevede crescita Pil verso 6 per cento in aprile : Lima, 14 mag 17:42 - , Agenzia Nova, - L'Economia del Perù è cresciuta di circa il 5 per cento nel mese di marzo e quasi del 6 per cento in aprile. Lo prevede il ministro dell'Economia... , Brb,

Da ministro "bubbonico" a possibile premier : ecco perché ora Tremonti piace a Di Maio e Salvini : ... con la nascita del Blog delle Stelle da cui si diffondono i comunicati e le analisi politiche degli ex grillini, non era stato tenero con Tremonti: definendolo "bubbonico" per la sua politica ...

Attentato Parigi - ministro Interni : i 4 feriti sono “fuori pericolo” : Attentato Parigi, ministro Interni: i 4 feriti sono “fuori pericolo” Attentato Parigi, ministro Interni: i 4 feriti sono “fuori pericolo” Continua a leggere L'articolo Attentato Parigi, ministro Interni: i 4 feriti sono “fuori pericolo” proviene da NewsGo.

Attentato Parigi - ministro Interni : i 4 feriti sono 'fuori pericolo' : Il ministro degli Interni francese Ge'rard Collomb ha fatto visita in ospedale alle quattro persone ferite nell'Attentato di sabato sera a Parigi e ha assicurato che "sono fuori pericolo". Si tratta ...

Iraq - ministro del petrolio parteciperà al Forum economico di San Pietroburgo - : Il ministro del petrolio iracheno Jabbar Al-Luiebi parteciperà al Forum economico internazionale di San Pietroburgo , SPIEF, previsto per il 24-26 maggio. Lo ha detto a Sputnik Haidar Hadi, ...

Speciale infrastrutture : ministro Economia tedesco verrà ricevuto lunedì da autorità Ucraina per discutere gasdotto Nord Stream 2 : Kiev, 10 mag 18:30 - , Agenzia Nova, - Il premier ucraino Volodymyr Groysman e il ministro dell'Energia e dell'industria del carbone Ihor Nasalyk incontreranno il ministro dell'Economia... , Res,

Generale Pappalardo : “Ho denunciato Cruciani e Parenzo per stalking. Governo? Farei ministro Difesa - ma fuori il Pd” : “Ho denunciato per stalking Giuseppe Cruciani e David Parenzo. E’ un fatto veramente deplorevole. Questi chiamano in continuazione me e i miei collaboratori, senza avvertire che ci registrano. E poi cominciano a coprirci di contumelie e di parolacce”. Lo annuncia ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il Generale Antonio Pappalardo, che aggiunge: “Non voglio più parlare con questi insolenti, traggono in inganno ...

Air France - quattordicesimo giorno di sciopero. Il ministro Le Maire : «Non capisco rivendicazioni piloti : a rischio sopravvivenza compagnia» : Domani quattordicesimo giorno di sciopero ad Air France. Lunedì la compagnia transalpina conferma l'85% dei voli programmati: il 99% dei voli lungo raggio, l'80% dei voli medio raggio...