Un alieno a New York | i libri per il weekend

(Di sabato 19 maggio 2018) «I camminatori sono “praticanti della città”, perché la città è fatta per essere percorsa. Una città è una lingua, un deposito di possibilità, e camminare è l’atto di parlare quel linguaggio, di scegliere tra quelle possibilità. Proprio come il linguaggio limita ciò che può essere detto, l’architettura limita dove si può camminare, ma il camminatore inventa altri modi per andare». Tra i più beisul «camminare», c’è senza dubbio Wanderlust. A History of Walking di Rebecca Solnit, dove ho preso l’estratto qui sopra (il 7 giugno uscirà anche una traduzione italiana per Ponte alle Grazie). Da antica amante della lingua e recente «praticante della città», l’idea che camminare sia il modo che abbiamo di «parlare» la città, ossia il modo di vivificarla, farla esistere, mi fa venire voglia di essere subito fuori, osservatrice partecipante del ...