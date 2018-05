Ultraleggero cade in fase di atterraggio | feriti i due occupanti 

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Un aereoè caduto attorno all’ora di pranzo nelle campagne tra Cigliano e Rondissone, nel Vercellese. I due occupanti del velivolo, che si è schiantato a terra indi, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118 ma non sono in pericolo di vita. Ora si trovano al Cto di Torino. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo, un biposto, ha avuto una anomalia a pochi metri dalla pista di, un campo alle porte di Cigliano. Sul posto anche i carabinieri, che hanno transennato l’area per facilitare i soccorsi. L'articoloindii dueMeteo Web.