' Ultimo tango a Parigi' : il film restaurato in sala dal 21 al 23 maggio - trailer - : Torna in sala il 21, 22 e 23 maggio il capolavoro di Bernardo Bertolucci 'Ultimo tango a Parigi' , il film italiano più visto di tutti i tempi nel nostro paese , con 15.623.773 spettatori, , uno dei ...

Ultimo tango a Parigi torna in sala il 21 - 22 - 23 maggio : Giurano di non dirsi mai i loro nomi e di continuare a ignorare tutto delle rispettive vite, cercando nel sesso l'unica risposta possibile al conformismo del mondo circostante. Paul e Jeanne si ...

Torna in sala Ultimo tango a Parigi in versione restaurata : Torna in sala il 21, 22, 23 maggio il capolavoro di Bernardo Bertolucci 'Ultimo tango a Parigi', il film italiano più visto di tutti i tempi nel nostro paese , con 15.623.773 spettatori, , uno dei più ...