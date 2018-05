Ultima chiamata Berlusconi a Salvini | fermati

Giro d’Italia 2018 - 14ma tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan : sarà battaglia infernale. Aru e Froome - Ultima chiamata. Yates all’esame decisivo : Una giornata chiave per il Giro d’Italia 2018, con i corridori che dovranno affrontare la salita più dura d’Europa. La quattordicesima tappa prevede un percorso di 186 km da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan. Un’ascesa infernale su cui vedremo una battaglia epica tra gli uomini di classifica e capiremo definitivamente chi potrà ambire alla Maglia Rosa. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della ...

La resistenza dei tremila no vax in provincia : Ultima chiamata - poi la sanzione : Il presidente dell'Ordine dei Medici di Alessandria Mauro Cappelletti è durissimo: 'Mi viene detto: non sono un medico, ma sono una mamma… come se la scienza fosse interpretabile. Rifiutare la ...

Cartelle fiscali - Ultima chiamata : Meno di 48 ore e poi, come stabilito dalla legge, arriverà lo stop alla rottamzione delle Cartelle fiscali. Scade infatti martedì 15 maggio, ricorda l'Agenzia delle Entrate in una nota, il termine ...

Mattarella dà ancora tempo - domenica Ultima chiamata per governo M5S-Lega : Roma, 10 mag. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta mostrando grande pazienza, se dopo oltre due mesi dalle elezioni concede ancora tempo ai partiti perché svolgano i loro ...

Mattarella dà ancora tempo - domenica Ultima chiamata per governo M5S-Lega : ... con evidente riferimento alla situazione politica, oggi alcuni suoi riferimenti al sovranismo in Europa può essere calato, anche se indirettamente, nel nostro lungo momento post elettorale. ...

Mattarella dà ancora tempo - domenica Ultima chiamata per Lega-M5S : Roma, 10 mag. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta mostrando grande pazienza, se dopo oltre due mesi dalle elezioni concede ancora tempo ai partiti perché svolgano i loro ...

Givova Scafati - Ultima chiamata per i quarti di finale contro Ferrara. : Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant'Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ , media partner della Givova ...

Ultima chiamata per il governo - terzo giro di consultazioni al Quirinale : I partiti sembrano restare fermi sulle posizioni già espresse, possibilità di un esecutivo “di tregua” o nuove elezioni tra giugno e l’autunno, ma restano 24 ore per trattare

Orlando in direzione : 'Vita Pd a rischio - Ultima chiamata per unità' : Siamo senza una linea politica. E' un fatto che se anche ci mettiamo tutti d'accordo non cancelliamo", aggiunge.

Governo : lunedì Ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos : Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Tempo scaduto. lunedì prossimo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, convocherà nuovamente le forze politiche e i presidenti delle Camere al Quirinale per un terzo e ultimo giro di consultazioni. Se emergerà la possibilità di dar vita a maggioranze parlamentari in grado di sostenere un Governo, diverse da quelle ipotizzate nelle settimane scorse e risultate impraticabili (centrodestra-M5S e M5S-Pd), ...

Governo : lunedì Ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Tutto ciò dovrà però avvenire entro lunedì. Dopo sarà il Capo dello Stato a prendere una sua iniziativa, a ormai più di due mesi dalle elezioni. Un tempo che Mattarella ha lasciato trascorrere per rispettare l’esito delle urne e per dare modo alle forze politiche di confrontarsi per verificare la possibilità di “intese per formare una coalizione che possa avere la maggioranza in Parlamento e quindi far nascere e ...

Governo : lunedì Ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Per questo è necessario un Governo che riesca almeno ad arrivare a dicembre per approvare una manovra in grado di limitare o impedire l’aumento dell’Iva o comunque di accompagnarlo con misure che ne bilancino le implicazioni negative. Un’esigenza che Mattarella porrà davanti alle forze politiche, sperando in un soprassalto di responsabilità. Lo sbocco dovrebbe essere l’appoggio ad un esecutivo con ...

Ultima chiamata di Mattarella Accordo politico o ci pensa lui Senza intesa l'incarico a Pajno : Lunedì nuovo giro di consultazioni. Il presidente della Repubblica, secondo quanto risulta ad Affari, farà un ultimo tentativo per cercare di capire se si può trovare un Accordo politico per il governo, soprattutto tra M5S e centrodestra, dopo l'evidente chiusura del dialogo tra grillini e Pd Segui su affaritaliani.it

Vaccini obbligatori : oggi l’Ultima chiamata - i dirigenti scolastici inviano i dati alle ASL : Entro oggi i dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari in riferimento ai Vaccini obbligatori: l’Asl “provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendo i presupposti, a quello previsto dall’articolo 1 comma 4 del decreto legge 73 del 2017” e quindi anche alle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalle indicazioni operative del Miur ...