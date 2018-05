Ue | slitta a ottobre la valutazione sull' andamento dei conti pubblici italiani

huffingtonpost

(Di sabato 19 maggio 2018) Unomento adella prossimadei, l'invito ad andare avantia strada intrapresa per assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico ma anche la sollecitazione a tagliare le pensioni troppo alte (e non coperte dai contributi versati) e a mettere in campo politiche per l'occupazione più efficienti che garantiscano pure l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Sono queste, secondo quanto appreso dall'Ansa, alcune delle indicazioni contenute nella bozza delle raccomandazioni che la Commissione europea rivolgerà all'Italia e agli altri Paesi Ue mercoledì prossimo. Un documento ancora suscettibile di limature e che solo martedì sarà discusso dagli 'sherpa' dei commissari Ue.Suisembra quindi, almeno per ora, essere passata una linea attendista. Aspettando di ...