UE-Iran | l’accordo sul nucleare regge

La scommessa dei 28 per salvare l’accordo sul nucleare Iraniano : I paesi dell’Ue non abbandoneranno il compromesso con Teheran e giocheranno la carta della diplomazia per aggirare le sanzioni degli Stati Uniti contro le aziende europee che continuano a commerciare con gli iraniani. Leggi

Iran - Trump verso sanzioni ad aziende Ue. L’Italia rischia scambi per 3 miliardi. Il regime dà 60 giorni per salvare l’accordo : Le sanzioni Usa contro il regime di Teheran potrebbero colpire anche l’Europa. Più che un monito, quello del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton, suona come una vera e propria minaccia. Perché l’amministrazione Trump non ha alcuna intenzione di fare sconti ai Paesi che non seguIranno Washington nel ripudiare l’accordo sul programma nucleare dell’Iran. A tremare sono le aziende europee che, tra investimenti e ...

?rump - Iran : l’Ue vuole salvare l’accordo sul nucleare : In questi giorni, nella capitale Iraniana sono in atto manifestazioni anti-Usa per contestare l’uscita degli Stati Uniti dall’intesa sul nucleare e la conseguente escalation militare tra l’Iran e Israele. In questo quadro, la diplomazia Europea si muove per salvare l’accordo. Sabato 12 maggio 2018, l’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari Esteri e la Politica di sicurezza Federica Mogherini, ha convocato urgentemente un vertice ...

Israele - i vertici militari contro Trump (e Netanyahu) : l’accordo sul nucleare Iraniano funziona : Secondo Gadi Eizenkot, «al momento l'accordo, con tutti i suoi difetti, funziona e sta rinviando di 10/15 anni la visione nucleare iraniana». Mossad irritato dalla presentazione in tv dei segreti nucleari iraniani fatta giorni fa da Netanyahu. Tutti concordi però su un fatto: il pericolo alla frontiera nord del Paese è reale e va scongiurato...

Donald Trump e la fine dell’accordo nucleare con l’Iran/ I rischi : guerra civile e nuova corsa alle armi : nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:35:00 GMT)

Gli enormi rischi della fine dell’accordo nucleare con l’Iran : La decisione del presidente Usa Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran è una mossa sconsiderata motivata da menzogne e mezze verità e basata su assunti illusori.Partiamo dalle menzogne e mezze verità. Trump ritiene che l'accordo nucleare ha premiato un regime malvagio che sostiene il terrorismo e minaccia la sicurezza regionale causando disordini e conflitti in tutto il Medio Oriente. ...

Iran - L’ACCORDO NUCLEARE : È GUERRA TRUMP-UE/ Come aggirare le sanzioni Usa? : NUCLEARE IRAN, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:43:00 GMT)

Cosa vuol dire per l’Iran il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare : Molta rabbia e frustrazione, un duro colpo per il governo moderato di Hassan Rouhani e una vittoria per gli ultraconservatori The post Cosa vuol dire per l’Iran il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare appeared first on Il Post.

L’Iran attacca gli Usa e avverte : “L’Europa deve salvare l’accordo” : Gli oltranzisti alzano la voce in Iran e rendono ancora più stretta la strada per Hassan Rohani. Il presidente riformatore ha poche settimane di tempo per salvare quel che resta dell’intesa nucleare e ha ricevuto ieri la telefonata di incoraggiamento di Emmanuel Macron. Rohani spera ancora di sfruttare le divisioni fra Stati Uniti ed Europa per evi...

Nucleare Iran - Trump : “Contro Teheran sono in arrivo sanzioni molto severe”. L’Ue lavora per salvare l’accordo del 2015 : Donald Trump torna a puntare il dito contro l’Iran: “sono in arrivo sanzioni molto severe”, ha detto il presidente americano, ribadendo come l’accordo del 2015 sul programma Nucleare del regime di Teheran sia “terribile”. Se l’Iran dovesse riprendere il suo programma “ci saranno conseguenze molto severe”, ha proseguito il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti a margine di un incontro con i ministri ...