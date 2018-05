Udinese : lesione al collaterale per Balic : Il calciatore dell’Udinese Andrija Balic ha riportato “una lesione al legamento collaterale interno del ginocchio destro conseguente ad un trauma contusivo/distorsivo al comparto mediale”. Lo rende noto Udinese calcio in una nota in cui comunica l’esito degli esami strumentali cui è stato sottoposto il centrocampista croato. Il percorso terapeutico e riabilitativo verrà valutato nei prossimi giorni. L'articolo Udinese: ...