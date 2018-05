UCCIDE CON L' ACIDO MURIATICO LA SORELLA Tragedia ad Alessandria | i due fratelli erano

Non torna con l’ex marito : lui entra in casa - UCCIDE i loro tre figli - il suo ragazzo e si sucida : Un massacro che ha sconvolto gli Stati Uniti quello avvenuto ieri mattina, 16 maggio, in Texas. Justin Painter, 39enne, ha ucciso i suoi tre figli (il più grande aveva 9 anni) e il nuovo fidanzato della sua ex moglie, Seth Richardson, prima di uccide rsi. Amanda Simpson è l'unica sopravvissuta alla strage. In un video su Facebook ha raccontato quegli sconvolgenti attimi.Continua a leggere

Non torna con l'ex marito: lui entra in casa, uccide i loro tre figli, il suo ragazzo e si sucida Un massacro che ha sconvolto gli Stati Uniti quello avvenuto ieri mattina, 16 maggio, in Texas. Justin Painter, 39enne, ha ucciso i suoi tre figli (il più grande aveva 9 anni) e il nuovo fidanzato della sua ex moglie, Seth Richardson, prima di uccidersi. Amanda Simpson è l'unica sopravvissuta alla strage. In un video su Facebook ha raccontato quegli sconvolgenti attimi.