Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a papa Francesco in

Pedofilia : dimessi Tutti vescovi cileni : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 18 MAG - "Vogliamo comunicare che tutti noi vescovi presenti a Roma, per iscritto, abbiamo rimesso i nostri incarichi nelle mani del Santo Padre, affinché decida lui ...

Scandalo pedofilia in Cile : si dimettono Tutti i vescovi - : La decisione del clero sudamericano è arrivata dopo gli scandali sessuali che hanno coinvolto la chiesa del Paese e dopo il vertice straordinario in Vaticano con il Papa. Ora Bergoglio dovrà decidere ...

Scandalo pedofilia nella Chiesa - si dimettono in blocco Tutti i vescovi del Cile : E' un giorno storico: non era mai successo che tutti i vescovi di un Paese si dimettessero insieme. In Cile c'è una sollevazione popolare contro il clero. Ha fatto Scandalo soprattutto la nomina da parte di Francesco di un vescovo accusato di aver assistito personalmente a degli abusi senza denunciarli.Continua a leggere

"Avete coperto gli abusi". Dopo il j'accuse del Papa si sono dimessi Tutti i vescovi cileni : Si sono dimessi tutti i vescovi cileni che sono stati chiamati in Vaticano da Papa Francesco per affrontare la grave crisi della Chiesa in quel Paese a seguito delle coperture sulla pedofilia.O meglio hanno presentato tutti per iscritto le loro dimissioni al Papa e sarà il Papa che dovrà decidere il loro destino. Il giorno Dopo la fine dell'incontro in Vaticano, sono stati gli stessi vescovi durante una conferenza stampa a rendere ...

Pedofilia - si dimettono Tutti i vescovi del Cile/ Caso Barros - "Papa decida per ciascuno - chiediamo perdono” : Con una clamorosa iniziativa tutti i vescovi del Cile si sono dimessi oggi dopo la fine dell'incontro con il Papa rimandando a lui la decisione se rinnovare o no la loro carica(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:15:00 GMT)

Finiti i colloqui con il Papa - Tutti i vescovi cileni si dimettono : Roma. I vescovi cileni (tutti e trentuno) si sono dimessi. È questo l'esito della tre giorni di consultazioni con il Papa a Roma. Francesco li aveva convocati per discutere sulla situazione della chiesa nel grande paese latinoamericano, squassata da scandali relativi ad abusi sessuali su minori da p

Pedofilia - si dimettono Tutti i vescovi cileni : “Chiediamo perdono - abbiamo commesso gravi errori ed omissioni” : Dimissioni in blocco per i vescovi cileni. Dopo lo scandalo della Pedofilia che ha travolto l’episcopato del Paese latinoamericano e i tre giorni di incontri con Papa Francesco in Vaticano, tutti i vescovi cileni hanno rimesso i loro mandati nelle mani di Bergoglio. Una decisione a dir poco clamorosa e che non ha precedenti nella storia recente della Chiesa cattolica perché mai prima d’ora l’episcopato di un intero paese era stato azzerato di ...