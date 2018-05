Turtle Beach Recon Camo - recensione

eurogamer

(Di sabato 19 maggio 2018) Se siete dei giocatori console vi sarete sicuramente imbattuti nel marchio, che da svariati anni produce attivamente numerose periferiche audio che coprono tutte le fasce di prezzo, da quella low cost a quella premium per i giocatori enthusiast e professionisti degli eSport.Ultimamente abbiamo avuto modo di provare le Stealth 700, proposta di fascia medio-alta che ci ha convinto alla grande per la sua miscela perfetta di feature, qualità e prezzo per chi fosse in cerca di un prodotto con una marcia in più. Ma è il mercato della fascia di prezzo dai 40€ ai 70€ quello più prolifico, ed i produttori lo sanno bene visto che è qui che troviamo il maggior numero di proposte.Quest'oggi andremo pertanto a recensire le, headset stereo certificato per PS4, Xbox One e mobile. Il prodotto è proposto a un prezzo di 59€, quindi non troverete ...