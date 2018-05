Turismo | Invitalia-Mibact | 10 progetti premiati per le 5 top destinations

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Dal braccialetto innovativo con servizi turistici integrati che permette, sfruttando le vibrazioni che passano attraverso le ossa, di ascoltare audioguide e rispondere al telefono solo appoggiando il dito sull’orecchio, alla piattaforma web che fa incontrare domanda e offerta di viaggiatori e host con camere libere: i viaggiatori inseriscono destinazione, prezzo e tipologia di alloggio desiderato e lasciano che siano le strutture a competere per aggiudicarsi la loro presenza. E, ancora, un sistema di certificazione delle ‘famigerate’ recensioni online strutturato su tecnologia blokchain con un brevetto depositato basato su due prove chiave: proof of location e proof of identity. Sono solo alcuni dei 10che hanno vinto la sfida dell’Accelerathon di Napoli sul tema della qualità e del tasso di innovazione delnelle topitaliane. Si tratta ...