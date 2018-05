Tumori | ricercatori Airc nelle piazze per raccontare la scienza

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) I 5.000di nuovoitaliane. Tornano infatti a incontrare il pubblico oggi al Galileo-Festival dell’innovazione a Padova e alla Festa delladi Andrano, domenica 20 maggio al Food&Science Festival a Mantova, il 25, 26 e 27 maggio al Wired Next Fest a Milano, giovedì 31 maggio conampus a Napoli, infine sabato 9 giugno alla Repubblica delle Idee a Bologna. Un fitto calendario di appuntamenti, per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca e dell’innovazione, promuovere una corretta informazione scientifica e contribuire a dare nuovi strumenti per imparare a riconoscere e contrastare la diffusione di ‘fake news’. “Oltre a sostenere il progresso della ricerca oncologica attraverso il finanziamento di progetti d’eccellenza”, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro “si impegna ogni ...