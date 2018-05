Tumori | Premio Pezcoller consegnato al prof Anthony Hunter 

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Il Teatro sociale di Trento ha ospitato oggi la cerimonia di premiazione delHunter, il biologo inglese vincitore delPezcolelr-Aacr 2018 per la ricerca in campo oncologico. Nato in Inghilterra e vissuto negli Stati Uniti, il. Hunter, con le sue scoperte, ha aperto nuove strade nella conoscenza della biologia dei, portando allo sviluppo di una classe completamente nuova di farmaci antitumorali. “Abbiamo fatto tanti progressi negli ultimi 40-45 anni – ha detto il. Hunter – ma siamo ancora lontani dallo sconfiggere il cancro, perche’ ogni tumore e’ diverso. Durante la cura possono esserci cambiamenti genetici che rendono vano il trattamento. Ma i progressi ci sono, e la ricerca e’ fondamentale”. “Subito – ha aggiunto – non ci siamo resi conto dell’impatto delle nostre scoperte, ma poi ...