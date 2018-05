Tumori | premio Pezcoller consegnato a prof Anthony Hunter

Tumori : Premio Pezcoller consegnato al prof. Anthony Hunter : Il Teatro sociale di Trento ha ospitato oggi la cerimonia di premiazione del prof. Anthony Hunter, il biologo inglese vincitore del Premio Pezcolelr-Aacr 2018 per la ricerca in campo oncologico. Nato in Inghilterra e vissuto negli Stati Uniti, il prof. Hunter, con le sue scoperte, ha aperto nuove strade nella conoscenza della biologia dei Tumori, portando allo sviluppo di una classe completamente nuova di farmaci antitumorali. “Abbiamo ...