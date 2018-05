Trump taglia fondi a cliniche aborto

Usa - Trump taglia fondi federali a cliniche che praticano aborto : L'amministrazione Trump ha avviato l'iter per tagliare i fondi federali alle cliniche che praticano l'aborto. Le nuove regole sono state proposte dal Dipartimento per la sanità e sono sostenute dal ...

Usa. Trump taglia fondi cliniche aborto : 04.56 L'amministrazione Trump ha avviato L' iter per tagliare i fondi federali alle cliniche che praticano o suggeriscono l'aborto. Le nuove regole sono state proposte dal Dipartimento per la sanità e sono sostenute dal presidente. Lo ha reso noto in serata la Casa Bianca, sottolineando che si tratta dell' attuazione di una promessa del presidente. L'obiettivo sarebbe quello di assicurarsi che i contribuenti non finanzino indirettamente ...

Usa : l'amministrazione Trump taglia i fondi a chi studia il clima : La Casa Bianca prosegue nel suo attacco a tutto ciò che è 'scienza del clima': ha già tagliato ripetutamente i finanziamenti alla Nasa sui programmi di scienze della Terra e costretto a rivedere ...

Melania contro Trump : lei lancia 'Be Best' per l'infanzia - lui taglia le assicurazioni sanitarie dei bambini : La scommessa del tycoon potrebbe rivelarsi vincente nel lungo periodo, qualora l'economia a stelle e strisce decollasse grazie ad un impianto tributario più leggero. Ma, assai banalmente, nel breve ...

Economia Usa - per il Wsj c'è impasse nella politica di Trump : "Vuole tagliare il disavanzo commerciale ma in realtà lo sta producendo" : Tra le granitiche convinzioni del presidente Donald Trump, quella per cui il disavanzo commerciale non è una buona cosa, eppure, la sua politica economica, il gigantesco taglio alle tasse, acuiranno ...