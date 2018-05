Trento Avellino Streaming video e diretta tv | orario e risultato live gara-4 quarti

Video/ Trento Avellino (88-80) : highlights della partita Play off gara 3) : Video Trento Avellino (risultato finale 88-80): highlights e gol della partita, valida come gara 3 dei quarti di finale dei Play off della Serie A1 di basket.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 09:12:00 GMT)

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia è in semifinale - Trento va sul 2-1 con Avellino : Dopo Milano e Brescia, anche la Reyer Venezia stacca il biglietto per le semifinali dei Playoff di Serie A dopo aver chiuso sul 3-0 la Serie contro la Vanoli Cremona. Continua invece il quarto di finale tra Trento ed Avellino, con la Dolomiti che va sul 2-1 dopo il successo di questo sera. Tutto facile per i campioni in carica di Venezia. La Reyer domina contro Cremona, imponendosi per 99-72 in casa della Vanoli, qualificandosi in questo modo ...

Risultati Playoff Serie A Basket – Venezia firma il tris - Trento sorpassa Avellino in gara-3 : Venezia supera Cremona e chiude la Serie con un netto successo in trasferta, Trento batte Avellino a domicilio e si porta sul 2-1 La postseason della Serie A di Basket entra nel vivo. Dopo i successi di Milano e Brescia che hanno chiuso sul 3-0 le rispettive Serie contro Cantù e Varese, tocca anche a Venezia staccare il pass per la semifinale. La formazione campione d’Italia, supera nettamente Cremona con il risultato di 72-99 portandosi sul ...

Video/ Avellino Trento (80-59) : highlights della partita (Play off gara 2) : Video Avellino Trento (risultato finale 80-59) gli highlights della partita, valida quale gara 2 dei quarti di finale play off della Serie A1 di basket.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:50:00 GMT)

Milano e Brescia in semifinale : 3-0 a Cantù e Varese. Trento sfida Avellino : I playoff di basket sono usa e getta. Iniziati sabato, per due squadre sono già finiti. Nei derby lombardi, nella parte centrale del tabellone, Milano e Brescia passano subito, 3-0 a Cantù e a Varese. ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Avellino reagisce contro Trento e porta la serie sull’1-1! : Uno a uno e palla al centro, per usare una metafora calcistica. La Sidigas Avellino ha dominato gara-2 dei quarti di finali dei Playoff 2018 della serie A di Basket e ha pareggiato la serie contro la Dolomiti Energia Trentino vincendo con il punteggio di 80-59. La partita, di fatto, si è indirizzata nel primo quarto, in cui la formazione irpina ha scavato un gap che gli avversari non sono mai riusciti a ricucire nel corso del match: dal ...

