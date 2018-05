romadailynews

: Tragedia Ciociara: Il Frosinone butta la via la Serie A: Il pareggio per due a due contro… - romadailynews : Tragedia Ciociara: Il Frosinone butta la via la Serie A: Il pareggio per due a due contro… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Ilgetta alle ortiche la massima. Il pareggio per due a due contro il Foggia priva gli uomini di Longo della promozione diretta. Prima della gara si respirava un clima di festa nei pressi dello Stirpe. Lo stadio strapieno lasciava presagire un felice peregrinare verso il tripudio. Ma il campo ha dato un altro verdetto. I primi dieci minuti degli ospiti, senza pubblico al seguito, sono roboanti. Sfiorano più volte la rete, soprattutto con l’ex Mazzeo che si trasforma in spietato carnefice. Vigorito respinge sui piedi della punta il pallone del vantaggio foggiano. Dopo una traversa di Ciano le squadre vanno a riposo sul risultato di zero a uno. Sullo stadio cala il gelo, ma dopo l’intervallo Ilha una grande reazione d’orgoglio. Effettua un impressionante forcing offensivo, sciupando molte palle gol grazie anche ad un ispirato Noppert, estremo difensore ...