Tragedia a Cuba | precipita volo con 113 passeggeri | morti anche 5 bimbi

Blastingnews

: Tragedia a Cuba, precipita aereo con 104 passeggeri - infoitestero : Tragedia a Cuba, precipita aereo con 104 passeggeri - GazzettaDelSud : RT @GazzettaDelSud: Cuba, aereo si schianta al decollo con 113 a bordo: Tragedia aerea nei cieli cubani. Un Boeing 737 noleggiato dalla co… -

(Di sabato 19 maggio 2018). E’to un aereo di linea subito dopo il decollo. All’interno del Boieng 737, un enorme jet bimotore, vi erano 113 persone a bordo. La notizia, ancora da confermare sul numero delle persone in, è stata diffusa dalle principali agenzie di stampa locali. Ilfaceva capo alla compagniana Aviacion. A bordo vi eranocinque bambini VIDEO, di cui uno di eta' inferiore ai due anni. Solo tre persone si sono salvate, ma versano in gravissime condizioni. A quanto riferiscono le fonti, ilsi è schiantato qualche minuto dopo il decollo dall'aeroporto José Martí della capitalena, l’Avana. Un testimone, contattato dall’emittente televisiva americana Cnn, ha affermato che il Boing era diretto in Guyana. Sono immediatamente giunti sul luogo dell’incidente, su una autostrada dell’isola, sia ambulanza che vigili del fuoco e forze ...