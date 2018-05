Traffico | 28 km di coda al San Gottardo

Traffico : 25 km di coda al San Gottardo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Traffico : 21 km di coda al San Gottardo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Codacons : Traffico Roma Nord nel caos per avvio Internazionali tennis : Codacons: Roma Nord in tilt a causa dei mancati interventi sul traffico Roma – caos traffico, come ogni anno, nella zona Nord di Roma. La causa è l’avvio degli Internazionali di tennis. Attorno al Foro Italico si creano code interminabili di automobili con immensi disagi per i cittadini. Negli ultimi giorni si sono registrati più volte pesanti rallentamenti, determinati non solo dall’elevato afflusso di automobili nella zona ...

Traffico paralizzato per ore - lei prende il sole tra le auto in coda : Non si è fatta scoraggiare dal Traffico in tilt, che le ha rovinato gran parte della giornata di festa. Lily, una giovane donna inglese, era diretta a Blackpool, celebre località balneare e "...

Traffico in tilt sull'A1 : 12 km di coda : Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli a causa del ribaltamento di un autoarticolato. Intorno alle 6.30 di questa mattina, nel tratto tra il bivio con la Diramazione Roma sud e Valmontone, in direzione di Napoli, è avvenuto un incidente autonomo di un mezzo pesante che,

Traffico in tilt sull’A1 : 12 km di coda : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli a causa del ribaltamento di un autoarticolato. Intorno alle 6.30 di questa mattina, nel tratto tra il bivio con la Diramazione Roma sud e Valmontone, in direzione di Napoli, è avvenuto un incidente autonomo di un mezzo pesante che, ribaltandosi, ha perso parte del carico, costituito da bobine plastiche. Al momento – riferisce Astral Infomobilità – si registrano ...

Traffico in tilt sull'A1 : 14 km di coda : Traffico in tilt sull'A1 . A seguito dell'incidente avvenuto nella notte - quando un mezzo pesante che trasportava tacchini si è ribaltato nel tratto compreso tra Valsamoggia e l'allacciamento con la ...

Traffico in tilt sull'A1 : 14 km di coda : Roma, 18 apr. (AdnKronos) - Traffico in tilt sull'A1. A seguito dell'incidente avvenuto nella notte - quando un mezzo pesante che trasportava tacchini si è ribaltato nel tratto compreso tra Valsamoggia e l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna - si registrano 14 km di coda

Traffico in tilt sull’A1 : 14 km di coda : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Traffico in tilt sull’A1. A seguito dell’incidente avvenuto nella notte – quando un mezzo pesante che trasportava tacchini si è ribaltato nel tratto compreso tra Valsamoggia e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna – si registrano 14 km di coda nonostante, riferisce Autostrade per l’Italia, l’apertura al Traffico alle ore 9 ...

Traffico PASQUA E PASQUETTA 2018/ Previsioni autostrade - bollettino - viabilità : A1 - coda di 5 km per incidente : TRAFFICO PASQUA e PASQUETTA 2018, previsione autostrade, bollettino, info viabilità. Oggi 31 marzo ancora piogge sparse, ma le temperature sono in aumento e arriverà il sole(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:01:00 GMT)

Incidenti : Venezia - in A4 tamponamento tra tre auto - Traffico congestionato - 6 km di coda : Venezia, 28 mar. , AdnKronos, Incidente in A4, intorno alle ore 13,00 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia: tre le vetture coinvolte nel tamponamento che ha causato un ferito ...

Incidenti : Venezia - in A4 tamponamento tra tre auto - Traffico congestionato - 6 km di coda : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) - Incidente in A4, intorno alle ore 13,00 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia: tre le vetture coinvolte nel tamponamento che ha causato un ferito lieve. Il traffico è congestionato e sono sei, attualmente, i chilometri di coda nel tratto interessa