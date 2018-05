Tour Trail | manca poco più di una settimana all’attesa tappa in programma in Valle d’Aosta

sportfair

: Domenica prossima si torna a correre in Valle d'Aosta. Appuntamento con il Trail della Becca di Viou e con l'immanc… - acmediapress : Domenica prossima si torna a correre in Valle d'Aosta. Appuntamento con il Trail della Becca di Viou e con l'immanc… - caodavideluigi : L’Ufficio del Turismo del Massachusetts lancia il Massachusetts Whale Trail Il nuovo percorso collega le escursioni… - caodavideluigi : L’Ufficio del Turismo del Massachusetts lancia il Massachusetts Whale Trail Il nuovo percorso collega le escursioni… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 deldella Becca di Viouno otto giorni alla secondadeldella. Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 deldella Becca di Viou. I due percorsi, che non raggiungono quote elevate, sono stati confermati; grazie all’enorme sforzo dello staff tecnico tutti i tratti sono puliti e percorribili. Pericolo scongiurato, la neve non c’è più e la festa può iniziare. Una grande festa che partirà da Roisan e si concluderà a Valpelline (arrivo) con l’imbile Seupa à la Vapelenentse, il piatto caratteristico del comune che dista a pochi chilometri dal centro di Aosta. Ancora una volta ildella Becca di Viou sposa la buona cucina, un binomio vincente che da anni viene proposto in occasione del vertical, ...