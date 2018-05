Torre del Grifo | concluso il simposio internazionale sullo Sport

Nudo in strada nel quartiere chic di Torre del Greco : fermato dai vigili - scatta il Tso : Torre DEL Greco - 'Aiutateci, c'è un uomo che gira completamente Nudo nel quartiere e che importuna le persone. Fate presto'. Choc nella zona Montedoro, quartiere alto di Torre del Greco, tra i rioni ...

Torre del Greco - Vesuvio Mountainbike Race - la seconda edizione. Omaggio alla Villa delle Ginestre : Un'opportunità di valorizzare lo sport in un parco famoso in tutto il mondo, aperto a queste iniziative grazie all'impegno del Presidente Casillo, e di incrementare lo sviluppo turistico con l'...

La storia di piazza Monte Grappa e della Torre Littoria : Quasi contemporaneo al palazzo Castiglioni fu il Palazzo sede del Consiglio Provinciale dell'Economia Cooperativa, compiuto nel 1938. Al progetto lavorarono Loreti e L'ing. Edoardo Flumiani. L'...

GENOVA - CROLLO Torre PILOTI : INCHIESTA BIS/ L'incidente del Jolly Nero : a giudizio 2 società e 12 persone : Si apre un nuovo filone processuale nel caso delL'incidente navale che provocò il CROLLO della TORRE PILOTI del porto di GENOVA il 7 maggio del 2013, nuovi rinvii a giudizio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:02:00 GMT)

Crollo Torre Piloti - 12 rinviati a giudizio nel processo-bis : anche l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane : Dodici persone tra cui l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane, Felicio Angrisano, progettisti e collaudatori della Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 2013 per aver subito l’urto della nave cargo Jolly Nero causando la morte di 9 persone, sono state rinviati a giudizio per omicidio colposo, disastro e omissione impropria. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Maria Teresa Rubini che ha prosciolto tre ...

"La pendenza della Torre di Pisa l'ha salvata dai terremoti". I risultati di uno studio durato 4 anni : Da 800 anni la Torre di Pisa, diventata simbolo di una città, domina Piazza dei Miracoli, circondata da turisti che fingono di reggerla, per salvarla da un equilibrio che appare precario. In realtà, uno studio, durato quattro anni e condotto da un team di ingegneri e architetti di diverse università ha dimostrato che proprio la caratteristica pendenza ha salvato il monumento dal crollo, in quattro terremoti dal 1280 a ...

Torre del Greco - è subito caos : il Pd non presenta la lista - il segretario si dimette : Torre DEL Greco - caos alle amministrative di Torre del Greco: il Partito Democratico non presenta la lista. Dopo una notte di febbrili trattative, dopo aver sostituito il candidato della prima ora ...

"Top Chef Cup" - l'ora della rivincita : il ritorno di Matteo Torretta e Cinzia Fumagalli : Milano, 12 maggio 2018 - Dal 13 maggio appuntamento in prima serata con "Top Chef Cup" , in onda alle 21:25 sul NOVE. Protagonisti anche due Chef lombardi: Matteo Torretta e Cinzia Fumagalli . Di cosa ...

Piogge Torrenziali in Kenya : salgono a 27 i morti per il crollo della diga - “ci sono molti dispersi” : Si è aggravato il numero di vittime causate dal crollo della diga Patel Dam, verificatosi ieri sera in Kenya nella contea di Nakuru, a causa delle forti Piogge: i morti sono 27. “E’ un disastro, ci sono molti dispersi“, ha dichiarato il responsabile della polizia locale. Numerose le persone travolte dal fango, una quarantina quelle trasportate in ospedale. In centinaia sono stati costretti ad abbandonare le case travolte ...

Torre Annunziata - il nonno stupra la nipotina e la madre della bimba lo denuncia dal carcere : Mentre la mamma era in carcere, il nonno paterno avrebbe abusato di lei, quando aveva solo 12 anni. Quando la figlia si è confidata con la madre, la donna, keniota ma residente in Italia da oltre 25 ...

Trofeo internazionale 'Giano dell'Umbria' di Terni : una medaglia per Samuele Della Torre del Sakura Arma di Taggia : Si è svolto a Terni il Torneo internazionale di Judo "Giano dell' Umbria", Grand Prix SE/JU, al quale hanno preso parte due atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia: Alessio Bollo e Samuele Della ...

Rally della Vadinievole - auto vola in un burrone / Video - due feriti e la macchina finisce in un Torrente : Rally della Vadinievole, auto vola in un burrone: Video, due feriti e una macchina finisce in un torrente. Brutte immagini arrivano dalla competizione con grandissima preoccupazione.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:11:00 GMT)

Valle Vigezzo : pescatore muore nelle acque del Torrente Melezzo : Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel torrente Melezzo, in Valle Vigezzo, dai vigili del fuoco volontari e dal Soccorso Alpino di Valle. Si tratterebbe di un pescatore che si trovava a Meis per una battuta di pesca in compagnia di un amico. L’uomo potrebbe scivolato o potrebbe avere accusato un malore. L'articolo Valle Vigezzo: pescatore muore nelle acque del torrente Melezzo sembra essere il primo su Meteo Web.