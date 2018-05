Torino | Mazzarri | Che emozione a Superga! Si sta vedendo la mano

Torino - tutti in silenzio per Mazzarri. Ljajic da emarginato a idolo : Basta un solo esempio per capire quanto sia cambiato il mondo attorno al serbo. Nell'ultima seduta di allenamento a porte aperte del Toro, prima cioè di quella di ieri, Ljajic aveva appena superato ...

Torino : Cairo - il futuro con Mazzarri : ANSA, - Torino, 13 MAG - "Volevamo puntare l'Europa, e lo scorso anno abbiamo fatto investimenti importanti, circa 45 milioni di euro". C'è un pizzico di rammarico nelle parole del presidente del ...

Torino - Cairo : “resterà Mazzarri” : “Volevamo puntare l’Europa, e lo scorso anno abbiamo fatto investimenti importanti, circa 45 milioni di euro”. C’è un pizzico di rammarico nelle parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, per una stagione che non ha portato i granata ai traguardi sperati. “Abbiamo 48 punti e mancano ancora due partite, vediamo come finirà”, osserva Cairo ospite dello stand del Corriere della Sera al Salone del Libro di ...

Cairo sul futuro di Belotti «Resta al Torino». Su Mazzarri... - VIDEO : Intervento del presidente del Torino, Urbano Cairo, a Radio Anch'io Sport. Ecco le parole del numero uno granata tra presente e futuro

Torino - Cairo : 'Ripartiamo da Mazzarri e Belotti' : La prossima estate avremo Mazzarri fin dall'inizio", parole chiare quelle rilasciate a Radio anch'io Sport dal presidente granata Urbano Cairo. "Ripartiamo da Mazzarri e Belotti. E dalle indicazioni ...

Serie A - Mazzarri : «Napoli fermato? Io penso solo al Torino» : NAPOLI - Walter Mazzarri , tecnico del Torino , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con cui i granata hanno fermato il Napoli in casa, dando una svolta decisiva alla corsa scudetto: "Non credo che la partita di oggi sarà determinante, ma io comunque penso solo ...

Torino - siluro di Mazzarri : “che errore allenare l’Inter” : Il Torino ha strappato un punto nella gara di campionato contro il Napoli, la squadra granata spera di concludere al meglio la stagione. Mazzarri nel frattempo lancia frecciate all’Inter: “nei miei 4 anni al Napoli sono state fatte delle cose eccezionali, consegnai una squadra in ottime condizioni. Speravo e sapevo che dopo quei 4 anni la squadra sarebbe stata in grado di mantenersi su alti livelli. Detto questo non metto bocca sulle ...

Napoli-Torino - il San Paolo e Mazzarri - con lui è iniziata la rinascita : Dovrebbe esserci il sole oggi pomeriggio al San Paolo, ragion per cui Walter Mazzarri potrebbe presentarsi già in maniche di camicia. Altrimenti, a farà in corso toglierà la giacca ed i tifosi del ...

Torino - Mazzarri : “con il Napoli puntare sull’orgoglio” : “La classifica più di tanto non ci può dare, bisogna puntare sull’orgoglio”. Contro il Napoli, per quattro anni la sua squadra, Walter Mazzarri vuole un Torino che metta in campo i valori di Valentino Mazzola e compagni, onorati ieri a Superga. Un ricordo che deve essere “stimolo e forza” per creare un gruppo che va oltre al valore tecnico, con queste ultime tre partite di campionato a dare indicazioni sulla ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Mi aspetto il Napoli più forte. Una partita speciale» : Torino - Walter Mazzarri torna al San Paolo da ex. Lo farà domani da allenatore del Torino : "Mi aspetto il Napoli più forte, sono sicuro che farà vedere quello che non è riuscito a fare contro la ...

Torino - Mazzarri : 'A Napoli saremo arbitri di noi stessi' : L'omaggio al Grande Torino unisce il mondo del calcio I granata saranno stimolati dalla giornata di venerdì, dalle energie sprigionate nell'ambito del ricordo del Grande Torino : 'Ringrazio chi c'era,...

Torino - la prima richiesta di Mazzarri è un ex Inter : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , ha fatto il nome del primo rinforzo per la prossima stagione. Come riporta Sky Sport , l'ex manager del Watford vuole vestire di granata Laxalt , laterale mancino del Genoa , portato in Italia dall'Inter.

Torino - Mazzarri : “abbiamo perso con i più in forma” : “Torino demotivato? Non credo, anche per quello che ci eravamo detti nello spogliatoio. La Lazio in questo momento è la squadra più in forma di tutte: sta benissimo e bisogna riconoscerlo. Noi abbiamo problemi di brillantezza e questo non va tanto bene dopo una settimana di lavoro. Quando si gioca a specchio bisogna vincere i duelli individuali e lì è uscita la qualità della Lazio”. Così Walter Mazzarri spiega, a Premium, il ko del ...

