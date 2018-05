The Wedding Date L’amore ha il suo prezzo | film stasera in tv 23 maggio | trama

Addio a Jasper in The Royals 4? La nuova stagione riparte dall’Italia - dal Royal Wedding e dall’attentato al Re : Il dubbio sulla sorte di Jasper in the Royals 4 rappresenta il grande colpo di scena della première in onda su E! e in Italia su TimVision tra domenica 11 e lunedì 12 marzo. La nuova stagione della serie tv dedicata alla fittizia famiglia di reali inglesi creata da Mark Schwahn (ora licenziato dalla produzione dopo le accuse di molestie da parte di attrici e collaboratrici) è partita all'insegna del dramma ma non solo, in un episodio dal ...