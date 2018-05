The Sinner | in chiaro la serie Tv con Jessica Biel

The Sinner - 5 motivi per recuperare la serie rivelazione : Nella marea di serie tv che continuano ad affollare i palinsesti televisivi e i cataloghi delle piattaforme di streaming capita che spesso ci si perda alcuni titoli che invece meriterebbero più attenzione. In Italia, poi, questo succede anche per via del ritardo con cui alcuni show arrivano da noi. Uno di questi casi riguarda sicuramente The Sinner, una serie crime e psicologica andata in onda negli Stati Uniti alla fine dell’estate ...

The Sinner 2 - Carrie Coon la nuova protagonista con Bill Pullman : Il rinnovo di The Sinner per una seconda stagione è stata tra le sorprese della stagione televisiva scorsa, insieme all'altra rivelazione dell'anno, ovvero Big Little Lies. Nonostante entrambe le serie siano state presentate al pubblico come "limited series" e quindi come stagioni uniche, senza l'idea di un sequel, il successo ottenuto tra i telespettatori e la critica hanno convinto le rispettive reti (Usa Network e la Hbo) a cambiare ...

Carrie Coon in The Sinner 2 : prenderà il posto di Jessica Biel nel ruolo di assassina? : Dopo il successo della prima stagione, The Sinner 2 è sicuramente una delle serie più attese della prossima estate. Quella che doveva essere una serie limitata interpretata e prodotta da Jessica Biel si è trasformata in una possibile serie antologica che vedrà il detective Harry Ambrose (Bill Pullman) sulle tracce di un'altra possibile assassina, che si tratti proprio della new entry Carrie Coon? EW ha annunciato che proprio Proxima Midnight ...

Taken e Blood Drive su 20 ma nessuna traccia di The Sinner : la programmazione delle nuove serie in prima visione : Dopo l'exploit iniziale sicuramente 20 non ha regalato al pubblico molti spunti interessanti ma presto le cose potrebbero cambiare con l'arrivo di Taken e Blood Drive. Sono queste le due nuove serie tv in prima visione annunciate nelle scorse settimane e che vedremo proprio nei prossimi giorni sulla nuova rete Mediaset. Mentre in seconda serata continua la messa in onda di The Girlfriend experience, giunta alla seconda stagione grazie al ...

Debutta il nuovo canale “20” di Mediaset : The Girlfriend Experience e The Sinner tra le serie tv in palinsesto : Debutta oggi, 3 aprile, il nuovo canale in chiaro "20" di Mediaset. Grandi film, serie tv in anteprima ma anche in replica con importanti maratone nel fine settimana e alcuni degli eventi televisivi di calcio, questo è quello che promettono i palinsesti di 20 che proprio oggi debutterà con The Girlfriend Experience, unica prima visione di questa prima settimana di programmazione. La posizione 20 del telecomando è quella prevista per il nuovo ...

The Sinner 2 ci sarà : Il finale della prima stagione in onda in Italia - Jessica Biel tornerà? : Il pubblico è ancora con il fiato sospeso dopo le rivelazioni della scorsa settimana ma quello che è certo è che The Sinner 2 ci sarà. I nuovi episodi della serie sono già stati annunciati ufficialmente proprio nei giorni scorsi e, a quanto pare, Jessica Biel potrebbe tornare non solo nei panni di produttrice, come è successo per la prima stagione, ma anche come protagonista. USA Network ha annunciato che The Sinner 2 ci sarà e potrebbe ...

The SINNER/ Anticipazioni del 20 marzo 2018 : che cosa è successo quella notte di luglio : The SINNER, Anticipazioni del 20 marzo 2018, in prima Tv su Premium Stories. I ricordi di Cora diventano nitidi: emergono le verità sul suo passato. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:14:00 GMT)

The SINNER/ Anticipazioni del 13 marzo 2018 : nuovi ricordi scottanti per Cora : The SINNER, Anticipazioni del 13 marzo 2018, in prima Tv su Premium Stories. Ambrose fa un ultimo tentativo e convince Cora a seguirlo nel club. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:55:00 GMT)