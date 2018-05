The Division 2 | DLC in arrivo con tempistiche diverse rispetto al primo capitolo

Nuovo evento globale The Division il 21 maggio : novità uscita The Division 2 : Ubisoft ha tenuto un Nuovo Stato del Gioco per The Division su Twitch con Petter e Yannick. Innanzitutto è stato già data la data del prossimo appuntamento: 7 giugno, con uno studio tutto Nuovo. La prima novità importante annunciata è il Nuovo evento globale, chiamato 6 Offensiva (Onslaught). evento globale #6 per the Division: offensiva L’evento globale 6 Offensiva (Onslaught) comincerà il 21 maggio alle 10.00 e finirà il 28 maggio, insomma ...

Ubisoft : The Division 2 e un titolo di "un franchise non ancora annunciato" arriveranno entro marzo 2019 : Durante la conference call finanziaria relativa all'anno fiscale 2017-18, Alain Martinez, Chief Financial Officer di Ubisoft, ha parlato dei piani di rilascio per i titoli della società nell'anno fiscale in corso.Secondo l'editore, tre giochi AAA arriveranno entro quest'anno fiscale, che sono The Crew 2 (in uscita il 29 giugno), Tom Clancy's The Division 2 e un titolo di un "franchise non annunciato".Come riporta Dualshockers, questo significa ...

The Division fornisce un altro magnifico upgrade su Xbox One X : The Division è stato un titolo controverso quando è uscito nel 2016. Da un lato si gridava al downgrade grafico rispetto al primo trailer mostrato, ma d'altro canto Ubisoft Massive è comunque riuscita a dare prova di una fantastica tecnologia grafica nel gioco finale. Infatti, lanciando oggi il gioco su Xbox One X, adesso aggiornato con una patch 4K, la vastità delle feature dell'engine di Snowdrop impressiona ancora oggi. Effetti di nebbia ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : Seamen e Rhinos vincono i recuperi contro PanThers e Lions : Doveva essere una bye week, una settimana di riposo, e invece la Prima Divisione di Football americano non si è fermata nemmeno in questo weekend, quando sono state recuperate due partite. I Seamen Milano proseguono la loro marcia in vetta alla classifica, imbattuti. Anche a Parma non c’è stato nulla da fare, troppo forte l’attacco dei campioni d’Italia in carica. Sulla carta era una sfida equilibrata, tra le prime due forze ...

The Division - esteso l’evento globale Blackout : fino a quando? : In questi giorni i giocatori di The Division stanno partecipando a un evento globale chiamato Blackout. Comprende nuovi modificatori, maschere e un'altra possibilità di ottenere i set di equipaggiamento top secret. Bene, questo evento era previsto dal 23 aprile fino al 30, ma Ubisoft ha deciso di estenderlo ancora per qualche giorno. Vediamo prima di cosa si tratta. Durante Blackout verranno applicati questi modificatori in The Division ...

The Division 2 : Massive Entertainment è alla ricerca di un Monetization Designer : Quando si parla di titoli online non si può non pensare alle famigerate microtransazioni, capaci (se mal implementate) di affondare anche le produzioni tripla A più blasonate. Ne è un esempio il recente polverone alzatosi ai danni di Star Wars: Battlefront 2 e di Electronic Arts. I ragazzi di Massive Entertainment sembrano essere consci della delicatezza dell'argomento e sono infatti alla ricerca di un Monetization Designer per The Division 2 al ...

Proseguono i lavori sul film di The Division : il regista sarà lo stesso di Deadpool 2 : Ubisoft aveva annunciato qualche anno fa la forte volontà di portare sul grande schermo The Division, ma col passare dei mesi e degli anni il progetto è lentamente scomparso dai radar e sullo stato dei lavori trapelano raramente nuove informazioni. L'ultima di queste spunta oggi in rete riportata da Eurogamer.net, e riguarda il regista che si occuperà della pellicola.Stando a quanto afferma Variety, David Leitch, che ha appena finito di girare ...

The Division : il nuovo update introduce due nuovi eventi e il supporto a Xbox One X : Ubisoft annuncia la disponibilità su tutte le piattaforme dell'update 1.8.1 per The Division, che oltre ad aggiungere due nuove missioni introduce l'atteso supporto per Xbox One X, su cui il gioco girerà in 4K Ultra HD. Gli eventi sono Blackout e Onslaught, e saranno disponibili rispettivamente alla fine di aprile e maggio.Altre novità riguardano il drop rate aumentato degli equipaggiamenti top secret, l'aggiunta della difficoltà Leggendaria a ...

The Division si aggiorna con il supporto Xbox One X : Dopoil successo dell’Update 1.8 “Resistenza” di Tom Clancy’s The Division, Ubisoft annuncia l’Update 1.8.1, disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Il nuovo aggiornamento include un’ottimizzazione per Xbox One X con supporto per 4K Ultra HD e due nuovi eventi globali, Blackout e Onslaught, disponibili rispettivamente alla fine di aprile e maggio. The Division si aggiorna: Il changelog ufficiale Di ...

Aggiornamento 1.8.1 The Division : uscita - supporto Xbox One X e novità : Anche se Ubisoft ha annunciato recentemente lo sviluppo di The Division 2, questo non significa che la casa francese ha smesso di supportare il primo capitolo, anzi. Ha da pochissimo annunciato l'arrivo di un nuovo Aggiornamento, precisamente l'1.8.1 per The Division. Questo è avvenuto durante lo Stato del Gioco in diretta su Twitch da parte di Petter e Yannick. Ecco tutte le novità che apporterà, la data di uscita e nuove sorprese. Cosa ...

The Division : in arrivo la patch per Xbox One X che introdurrà il 4K e altre migliorie : Mentre l'attenzione di tutti i fan di The Division è concentrata sul recente annuncio di The Division 2, ecco spuntare interessanti novità che riguardano il primo episodio della serie targata Ubisoft Massive.Stando a quanto riportato da Wccftech, gli sviluppatori hanno confermato, nel corso di un livestream, che all'interno dell'aggiornamento di aprile la versione Xbox One X di The Division vedrà l'arrivo della risoluzione 4K e di altre ...

AkzoNobel cede la divisione specialità chimiche a The Carlyle Group : AkzoNobel cede il 100% della divisione specialità chimiche al fondo americano Carlyle Group . Valore del deal 10,1 miliardi di euro. La transazione sarà completata entro la fine del 2018. Thierry ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : i PanThers Parma dominano il recupero contro i Giaguari Torino : Prima settimana di riposo nella Prima Divisione 2018. Nella Bye Week 1, però, è andato in scena un incontro, il recupero del match della Prima giornata tra Giaguari Torino e Panthers Parma, rinviato per maltempo. Non c’è stata storia, perché gli ospiti hanno vinto in maniera netta, 49 a 6, con un Monardi scatenato. Un risultato sorprendente, che consegna alla squadra emiliana la seconda vittoria su due incontri disputati e la seconda ...