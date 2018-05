Texas | strage a scuola | studente spara e uccide dieci persone

Sparatoria Texas - killer aveva progettato di suicidarsi dopo strage : Sparatoria Texas, killer aveva progettato di suicidarsi dopo strage Sparatoria Texas, killer aveva progettato di suicidarsi dopo strage Continua a leggere L'articolo Sparatoria Texas, killer aveva progettato di suicidarsi dopo strage proviene da NewsGo.

Strage in Texas - "il killer era vittima dei bulli" | Atlanta - spari alla festa dei diplomi : un morto : Le pagine degli account social del 17enne Dimitrios Pagourtzis lo mostrano con addosso una t-shirt con la scritta "Born to kill". Quella alla Santa Fe High School è la 22esima sparatoria in una scuola Usa dall'inizio dell'anno. In Georgia una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma.

Cosa sappiamo della strage nella scuola in Texas : Il 17enne Dimitrios Pagourtzis ha ucciso 10 persone e ne ha ferite altrettante, ma la polizia non ha ancora parlato del suo movente The post Cosa sappiamo della strage nella scuola in Texas appeared first on Il Post.