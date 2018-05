Terremoto | scossa al largo di Reggio

Terremoto - scossa in Nord Italia : verifiche della Protezione civile : In seguito alla scossa di magnitudo 4.3 in provincia di Piacenza, sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione civile. Lo fa sapere lo stesso Dipartimento, segnalando che l’evento sismico – con epicentro localizzato tra i comuni di Gropparello, Ponte ...