TERREMOTO OGGI A PIACENZA INGV ultime scosse | forte sisma M 4 3 avvertito anche in

TERREMOTO OGGI a Piacenza/ INGV ultime scosse : forte sisma M 4.3 - paura anche a Parma (19 maggio 2018) : Terremoto a Piacenza oggi, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Tante chiamate ai vigili del fuoco, ma non si segnalano danni(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:35:00 GMT)

TERREMOTO OGGI ad Amatrice/ INGV ultime scosse : Lazio - sisma M 2.9 (17 maggio 2018) : Terremoto oggi nel Lazio: INGV le ultime scosse in tempo reale, sisma M 2.9 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Trema la terra anche nelle Marche: scossa a Muccia, in provincia di Macerata(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:42:00 GMT)

TERREMOTO OGGI in Basilicata/ INGV ultime scosse : sisma M 2.2 a Potenza (16 maggio 2018) : Terremoto oggi in Basilicata: INGV le ultime scosse in tempo reale, sisma M 2.2 in provincia di Potenza a Pescopagano. Scossa M 2,2 anche nelle Marche a Macerata(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:26:00 GMT)

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse Marche : sisma M 2.4 a Muccia (15 maggio 2018) : TERREMOTO OGGI, scossa M 2.4 nelle Marche, a Muccia. Ma trema anche la costa ragusana, con un sisma della stessa intensità. Le ultime notizie sull'attività sismica e gli aggiornamenti(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:12:00 GMT)

TERREMOTO oggi/ INGV ultime scosse Sicilia : sisma M 2.6 Isole Eolie (14 maggio 2018) : Terremoto oggi, scossa M 2.6 in Sicilia, alle Isole Eolie. Ma trema anche la Calabria: scossa M 2.1 vicino a Cicala. Le ultime notizie sull'attività sismica e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:48:00 GMT)

TERREMOTO oggi/ INGV ultime scosse Sicilia : Messina - sisma M 3.1 (ore 14 : 20 - oggi 12 maggio 2018) : Terremoto oggi, scossa M 2.9 a Catania: sisma alle pendici dell'Etna, epicentro nel comune di Milo. Trema anche la provincia di Pesaro Urbino, scossa in mare di M 3.1 (dati INGV)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:12:00 GMT)

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Catania - sisma M 2.9 a Milo (ore 13 : 15 - oggi 12 maggio 2018) : TERREMOTO oggi, scossa M 2.9 a Catania: sisma alle pendici dell'Etna, epicentro nel comune di Milo. Trema anche la provincia di Pesaro Urbino, scossa in mare di M 3.1 (dati INGV)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 13:19:00 GMT)

TERREMOTO in Friuli/ INGV ultime scosse : forte sisma M 3.6 a Bordano - paura a Udine (oggi - 10 maggio 2018) : Terremoto in Friuli: forte sisma M 3.6 a Bordano, paura a Udine. INGV ultime scosse e notizie di oggi, 10 maggio 2018. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:54:00 GMT)

TERREMOTO OGGI a Catanzaro/ INGV ultime scosse : sisma M 2.8 a Pianopoli in Calabria (9 maggio 2018) : Terremoto oggi in Calabria, in provincia di Catanzaro: scossa M 2.8 a Pianopoli, ultime scosse INGV di oggi 9 maggio 2018. Dati, ultime notizie e sciame sismico in centro Italia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:45:00 GMT)

TERREMOTO OGGI nelle Marche/ INGV - ultime scosse : sisma M 2.9 a Macerata (7 maggio 2018) : Terremoto oggi a Macerata: ultime scosse INGV nelle Marche, sisma M 2.9 sulla scala Richter. Aggiornamenti e sciami sismici: Centro Italia e Toscana le coinvolte(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:20:00 GMT)

Accadde oggi : il 6 maggio 1976 il tragico TERREMOTO in Friuli : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del Friuli. In quel giorno del 1976 la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Il sisma colpì principalmente le zone di Udine e Pordenone, tanti i Comuni distrutti o danneggiati, quasi mille le vittime totali. I danni furono amplificati dalle condizioni del suolo, delle costruzioni ...

TERREMOTO OGGI A FORLI' CESENA/ INGV ultime scosse : nuovo sisma M 3.6 a Tredozio (3 maggio 2018) : Emilia Romagna, TERREMOTO OGGI a Forlì CESENA: INGV ultime scosse, sisma M 3.3 a Tredozio, non ci sono danni. ultime notizie, da domani Pirozzi non sarà più sindaco di Amatrice(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:04:00 GMT)

TOSCANA - TERREMOTO DI OGGI A PISA/ Scossa M 3.6 sentita a Siena : recente sciame sismico nella Val di Cecina : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di PISA. La forte Scossa è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:03:00 GMT)