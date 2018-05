Terremoto nel Piacentino | scossa di magnitudo 4 3 | decine di chiamate ai vigili del fuoco

Terremoto nel piacentino - scossa di magnitudo 4.3 : Terremoto nel piacentino , scossa di magnitudo 4.3 L'epicentro a Gropparello, non si hanno al momento notizie di danni Parole chiave: Terremoto piacenza ...

Terremoto nel piacentino - magnitudo 4.3 : ANSA, - PIACENZA, 19 MAG - Una scossa di Terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione in provincia di Piacenza. Secondo le rilevazioni dell'Ingv la scossa, alle 18.41, ha avuto una ...

Scossa di Terremoto nel piacentino - magnitudo 4.3 : Scossa di terremoto nel piacentino , magnitudo 4.3 L'epicentro a Gropparello, non si hanno al momento notizie di danni Parole chiave: terremoto piacenza ...

Terremoto nel Piacentino - magnitudo 4.3 : 19.30 Una scossa di Terremoto è stata avvertita in provincia di Piacenza. magnitudo 4.3 della scala Richter, rivela l'Ingv, epicentro nella zona di Gropparello a una profondità di 28 chilometri. Poco dopo una seconda scossa di magnitudo 2.6. Al momento non si ha notizia di danni.

Terremoto - forte scossa in Giappone : epicentro nel distretto di Hokkido [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Scossa di Terremoto nel Reatino - epicentro a 5 km da Amatrice - : Il sisma, di magnitudo 2.9, è stato registrato alle 5:57 del mattino ed è stato avvertito anche nelle Marche fino ad Arquata del Tronto. Al momento non sono segnalati danni

Scossa di Terremoto nel Reatino - epicentro a 5 km da Amatrice : Scossa di terremoto nel Reatino , epicentro a 5 km da Amatrice Il sisma, di magnitudo 2.9, è stato registrato alle 5:57 del mattino ed è stato avvertito anche nelle Marche fino ad Arquata del Tronto. Al momento non sono segnalati danni Parole chiave: ...

Nuovo Terremoto nel mondo del calcio : deferiti club - calciatori - allenatori e dirigenti - rischio squalifiche e ribaltoni [NOMI e DETTAGLI] : Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Foggia per responsabilità diretta ed ...