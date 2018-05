Terremoto | grande paura al Nord Italia | scossa magnitudo 4 3 vicino Piacenza avvertita

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018)stasera indove questo pomeriggio, alle ore 18:41ne del 19 maggio 2018, è stato localizzato undiML 4.3 in provincia di, 4 km a ovest di Gropparello (PC), ad una profondità di 28 km. Oltre a Gropparello i comuni più vicini all’epicentro sono Ponte dell’Olio e Bettola entrambi in provincia di. L’evento è stato risentito in un’ampia zona, in particolare nella provincia die nelle province limitrofe anche se in modo lieve, come evidenziato dai questionari finora compilati sulla pagina online haisentitoile dalla mappa del risentimento sismico in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) che mostra la distribuzione del risentimento delsul territorio. L’area interessata da questo evento sismico è caratterizzata storicamente da sismicità moderata, pur in un contesto di forte incompletezza storica ...