Terremoto | Fdi fa il punto sulla ricostruzione

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Facendo seguito all’incontro tenutosi lo scorso giovedì 17 maggio presso la presidenza del Consiglio dei ministri tra gli esponenti alla Camera dei Deputati del gruppo di Fratelli d’Italia guidati dal capogruppo Fabio Rampelli e il Commissario straordinario per laPaola De Micheli, Paolo Trancassini, Emanuele Prisco e Francesco Acquaroli hanno proceduto con l’invio di una nota scritta indirizzata alla stesso Commissario. Restituzione della Busta Paga pesante, semplificazione burocratica per laprivata e più poteri ai Sindaci per la gestione e realizzazione dellepubblica, duttilità per i Comuni nelle assunzioni del personale di supporto per il periodo di emergenza, sono soltanto alcuni dei temi affrontati da Fratelli d’Italia nella nota presentata al Commissario De Micheli. “Ho ritenuto opportuno -ha dichiarato ...