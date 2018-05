Terremoto | a Visso inaugurati stalla e fienile realizzati dagli alpini

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Aquesta mattina vi è stato il taglio del nastro di una nuovae di un nuovocostruiti a tempo di record dall’Associazione nazionale(Ana) delle sezioni di Lecco, Monza, Como e Valtellina, di proprietà dei coniugi Sabatini. Il sindaco Giuliano Pazzaglini ha fatto gli onori di casa accogliendo, durante la cerimonia, il presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero, arrivato con il labaro e tante delegazioni di volontari col cappello pennato. Ladi 450 mq e ildi 180 mq, tutte in legno, sono state realizzate in appena due mesi, fa sapere la Regione Marche, ed offriranno ricovero per 65 cavalli e una cinquantina di mucche. E’ la seconda delle cinque opere progettate dai volontari Ana e finanziate con fondi raccolti dall’Associazione, a favore delle comunità delle quattro regioni tragicamente colpite dal. L’assessore ...