Tentato omicidio del cardiologo | il mandante è suo fratello

Tentato omicidio cardiologo - c’è la svolta : Foggia, 18 mag. (AdnKronos) – Il presunto mandate nel Tentato omicidio di un cardiologo, avvenuto a marzo scorso, sarebbe il fratello. E’ quanto emerso dalle indagini della polizia di Foggia che ha arrestato tre persone: oltre al presunto mandante, i due esecutori materiali dell’agguato.Il 27 marzo il cardiologo e il figlio, mentre uscivano da casa, erano stati affrontati da due persone, una delle quali aveva sparato due colpi ...

Bimba precipitata dal terrazzo di casa Arrestata la madre : "Tentato omicidio" : Un dramma che si aggiunge a un altro dramma. È stata Arrestata infattii la mamma della Bimba di nemmeno tre anni che domenica, proprio nel giorno della 'Festa della mamma', verso le 13, è precipitata ...

Bimba di 3 anni vola dal terrazzo a Treviso. La madre indagata per Tentato omicidio : Una donna è stata arrestata dai carabinieri di Treviso per il tentato omicidio della figlia di tre anni ancora da compiere che ieri è 'volata' dal terrazzo di casa, ad un'altezza di sei metri, procurandosi un trauma cranico e gravi contusioni.La piccola è ricoverata con riserva di prognosi all'ospedale di Treviso, ma non è in pericolo di vita. La madre, che avrebbe problemi di natura psichica, è stata arrestata ...