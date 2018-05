Tensioni sul contratto di governo - Piazza Affari perde 22 - 5 miliardi in una settimana : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Vendite sui bancari. Su Mps il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico. Differenziale Btp-Bund sale di 35 in punti in tre giorni....

BTp Italia - le Tensioni sul Governo costano un «cappuccino» a tutti gli italiani : Il Tesoro costretto ad aumentare la cedola minima dopo la reazione dei mercati. Ma nei prossimi due anni il costo del debito Italiano continuerà a scendere (salvo sorprese)....

Borse e Bond sulla difensiva : dubbi su crescita - Tensioni geopolitiche : Sempre sul fronte della politica monetaria, ma sponda Usa, il mercato dà per scontato un rialzo dei tassi a giugno e dà al 78,2% le chance di una stretta a settembre. Quello che accadrà dopo con la ...

[Il retroscena] Sospetti - veti e Tensioni. La trattativa sul governo tra Lega e Cinque Stelle è sull'orlo di una crisi di nervi : La trattativa è sull'orlo di una crisi di nervi. E anche la scadenza di domenica potrebbe slittare di nuovo. "Se per scrivere un buon contratto serve un giorno in più, ce lo prendiamo" ha detto Luigi ...

Tensioni sul petrolio : riemerge l’allarme Venezuela : Nell'industria petrolifera cresce l'allarme per il Venezuela. La situazione nel Paese si è ulteriormente aggravata dopo che ConocoPhillips ha vinto un arbitrato internazionale per gli...

Al via terzo giro di consultazioni. Tensioni al vertice Salvini-Berlusconi su offerta M5s : Di Maio: ok a premier esterno ma resta veto su FI. Il leader del Carroccio apre mentre il Cavaliere non intende rimanere fuori da un eventuale governo politico con i 5 Stelle e avverte che mai darà il ...

Consultazioni - Di Maio al Quirinale. Tensioni nel Centro-destra : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. A ieri sera una possibilità d’accordo non sembrava possibile dopo l’offerta in extremis di Luigi Di Maio che per la prima volta, pubblicamente, ha invitato Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, e politico, per un governo M5S-Lega...

Wajib : 'È una finestra sulla vita di Nazareth - una città piena di Tensioni' : Mohammad Bakri , attore palestinese famoso in tutto il mondo , ha recitato in Private di Saverio Costanzo , per il quale ha vinto il Pardo d'Oro come miglior attore a Locarno, e Saleh Bakri , lo ...

TRUMP-PUTIN - INVITO ALLA CASA BIANCA/ Dialogo tra Usa e Russia? Ancora Tensioni sul fronte sanzioni : Trump invita Putin ALLA CASA BIANCA: il ministero degli Esteri russo, Lavrov, ha rivelato una telefonata tra i due leader. Comey accusa, "tra di loro parlavano di prostitute"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:37:00 GMT)

Tensioni da spareggi elettorale : Di Maio e Salvini in tour per le regionali - secondo giro consultazioni in fondo alla settimana e al buio : La pausa di riflessione del weekend, seguìta al primo giro di consultazioni dei partiti con Sergio Mattarella, non produce passi in avanti. buio pesto sul 'governo che verrà', mentre inizia la settimana del secondo giro di consultazioni. Tutto fermo, tanto che dal Colle ancora non hanno decidono quando inizia questo secondo round e non escludono di convocare i leader solo venerdì e sabato e non giovedì e ...