Tennis | Del Potro verso il forfait al Roland Garros

Internazionali d’Italia Roma 2018 : la fine del sogno di Fabio Fognini. Nadal è più forte ma il Tennis dell’azzurro è da applausi : Il risultato è già noto: lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo) è alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma, superando il nostro Fabio Fognini. Questo l’esito del primo incontro valido per i quarti di finale del torneo del Foro Italico. Tre set (4-6 6-1 6-2) sono serviti a Rafa per piegare le mire e le ambizioni di un Fognini da applausi, autore di un primo set strepitoso. Le accelerazioni del ligure, sempre con ...

Tennis – Dichiarazione shock di Francoise Abanda : “mi trattano peggio della Bouchard perchè sono nera” : La Tennista canadese, Francoise Abanda, ha denunciato diverse discriminazioni razziali subite a causa del colore della sua pelle Il mondo del Tennis è da sempre impegnato a combattere le differenze di genere e le discriminazioni razziali. Continuano però ad essere segnalati dagli stessi Tennisti degli episodi davvero reprorevoli. Francoise Abanda, giovane Tennista canadese, ha sfogato tutta la sua rabbia per il trattamento che le è stato ...

Tennis - Internazionali : Fabio c'è Rafa per te. Avanza Goffin - Delpo k.o. : Del resto, non è un caso che il 26enne di Gijon sia ormai da un pezzo lì tra i migliori del mondo: accanto a un Tennis solido si è costruito una corazza che gli permette di andare oltre gli errori, ...

Tennis - agli internazionali di Roma Karolina Priskova perde la brocca e prende a racchettate la sedia dell’arbitro : Karolina Pliskova ko al secondo turno degli internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La ceca, numero 5 del mondo e 6 del seeding, è stata battuta dalla greca Maria Sakkari, numero 42 del ranking Wta, per 3-6, 6-3, 7-5 in due ore e 21 minuti. Al termine della partita, dopo la stretta di mano all’avversaria la Pliskova ha scaricato la sua delusione e la sua rabbia sulla postazione del giudice di sedia con ...

Ibi18 - Tra Tennis e calcio. La reciproca passione dei campioni dello sport : tennis e calcio, a Roma, hanno un legame molto stretto. Vuoi la vicinanza tra gli stadi, con il Foro Italico che sta giusto accanto all'Olimpico, vuoi che tra campioni c'è sempre una grande ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo lunedì 14 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Quarto giorno di gare domani per gli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di oggi, che ha causato pesanti ritardi al programma, domani si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 Matteo Berrettini se la vedrà col tedesco Alexander Zverev, ...

Tennis e vecchi merletti : tutti i look delle Tenniste : Basta pensare alle celebri culotte di pizzo di Lea Pericoli che proprio per queste balzó agli 'onori della cronaca' dell'epoca. Pezzi unici come i suoi completini disegnati da Ted Tinling che oggi si ...

«Bocelli è intensità pura e potenza» Sport e beneficenza al Gala del Tennis : «Bocelli da vicino scuote, l'emozione è fortissima. A distanza ravvicinata è intensità pura e potenza vera». Atleti entusiasti lunedì sera al Gala degli Internazionali di tennis organizzato dalla ...

Tennis - l'addio straziante di Roberta Vinci : la lezione della campionessa italiana : Ventuno rose rosse, una per ogni anno di carriera, e un video celebrativo. Lacrime, ma anche una liberazione, l' addio al Tennis di Roberta Vinci: una delle stelle italiane della racchetta, ...

Scudetto e… Tennis! Del Piero e quel paragone particolare : “il Napoli come Nadal - ma questa è l’era della Juventus e di Federer” : Commentando la lotta Scudetto fra Juventus e Napoli, Alex Del Piero ha fatto un particolare paragone tirando in ballo Federer e Nadal Domenica notte è arrivata la certezza matematica: grazie al pareggio ottenuto contro la Roma, ad una giornata dal termine, la Juventus è diventata Campione d’Italia per la 34ª volta. Niente da fare per il Napoli che nonostante il bel gioco espresso, non è riuscito a fermare la striscia vincente della ...